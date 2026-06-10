Shakira comparte imágenes de los ensayos para la apertura del Mundial 2026

Escenario

Shakira comparte imágenes de los ensayos para la apertura del Mundial 2026

Shakira participará en la ceremonia inaugural del Mundial del 2026 en Ciudad de México y ha publicado imágenes de cómo se prepara para el gran día.

EFE

|

La cantante colombiana Shakira habla en la presentación de los artistas que participarán en el espectáculo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre: EFE)

La cantante colombiana Shakira habla en la presentación de los artistas que participarán en el espectáculo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre: EFE)

La cantante colombiana Shakira aseguró este miércoles que está lista para presentarse en la ceremonia de inauguración del Mundial de Futbol, que se celebrará este jueves en Ciudad de México.

«Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros, ¡estamos listos! No puedo esperar a verlos a todos mañana en la ceremonia de apertura de @fifaworldcup», escribió la artista en un mensaje en sus redes sociales.

La publicación fue hecha a menos de 24 horas del inicio del torneo, cuya ceremonia inaugural tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca, en la capital mexicana, y marcará el arranque del Mundial organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

El texto fue acompañado de algunas fotografías en las que se observa a la cantante con vestimenta negra, lentes oscuros y acompañada de bailarines.

LECTURAS RELACIONADAS

AME9015. HOUSTON (ESTADOS UNIDOS), 03/05/2026.- Fotografía que muestra el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el FIFA World Cup Trophy Tour este domingo, en Houston (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez

Ceremonia inaugural del Mundial 2026: cuándo es, horarios, artistas, repertorio y partidos inaugurales del torneo

chevron-right
En la imagen el elenco de la película México 86. La película tiene referencias de Guatemala en las negociaciones para que el evento deportiva fuera en este país. (Foto Prensa Libre: EFE)

México 86: Cuántas veces se menciona a Guatemala en la pelícual de Netflix que protagoniza Diego Luna

chevron-right

En la misma publicación, la colombiana compartió un video en el que se ve su llegada al estadio, así como los ensayos de sus bailes.

La FIFA confirmó previamente que Shakira participará junto con el cantante nigeriano Burna Boy en la apertura del campeonato, donde ambos interpretarán «Dai Dai», una de las canciones oficiales del Mundial del 2026.

La colombiana, una de las artistas más asociadas a las Copas del Mundo tras el éxito global de «Waka Waka (This Time for Africa)», en Sudáfrica 2010, y de «La La La», en Brasil 2014, encabezará un cartel que incluye también a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean y Tyla.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

La ceremonia está programada para comenzar antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, en un torneo histórico que contará por primera vez con 48 selecciones participantes y que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

La colombiana también será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Arena, junto con Madonna y el grupo surcoreano BTS, una modalidad de concierto que hasta ahora estaba reservada para el Super Bowl.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Mundial 2026 Mundial 2026 famosos Shakira Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM