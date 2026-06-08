México 86: Cuántas veces se menciona a Guatemala en la pelícual de Netflix que protagoniza Diego Luna



México 86 en Netflix en Netflix cuenta los secretos detrás de la organización y celebración del Mundial de México en aquel año. Martín de la Torre (Diego Luna) es el protagonista de esta película.

Martín de la Torre fue un funcionario de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) que logró que se celebrara en 1986 un Mundial de futbol, aunque lo hizo por medio de sobornos a otros países y de diversas disputas con su rival, Estados Unidos, por la organización.

Más de 40 años después de la celebración de aquel Mundial en México, Luna considera que “hay muchos paralelismos” entre la celebración de aquel campeonato y la del que arrancará en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

En el filme, dirigido por Gabriel Ripstein, Karla Souza (Susana) interpreta a la amante de Martín, una mujer que no está interesada en el futbol, pero se ve arrastrada por la corrupción y las malas prácticas.

En la película aparecen cerca de cuatro referencias de Guatemala, en la que el país es parte de las negociaciones en las que un funcionario llamado Rogelio es comprometido para votar por México y a quien se le ofrece dinero y otros beneficio. El papel del delegado guatemalteco es interpretado por el artista español Rubén Jiménez.

En la producción Guatemala también es el primero en la votación cuando se decide dónde se jugará el mundial.

Otra referencia del país centroamericano es en el escándalo en el que México no disputó la Copa del Mundo en Italia 1990 debido al llamado caso de los cachirules.

Una investigación periodística detectó irregularidades en los registros de varios futbolistas mexicanos, quienes habrían participado con edades distintas a las reales para cumplir con los requisitos del torneo juvenil. En este proceso Guatemala protestó por este problema y también se recuerda uno de los partidos que perdió contra el equipo mexicano.