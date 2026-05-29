Diego Luna defiende “México 86” tras las críticas de Hugo Sánchez a la película de Netflix

A pocos días del estreno de la película México 86 en Netflix, ha comenzado la polémica por la producción que narra la historia detrás de la celebración de la segunda Copa del Mundo en ese país.

Luego de una exhibición limitada del largometraje en salas de la Ciudad de México, previa a su estreno el 5 de junio del 2026, el exfutbolista Hugo Sánchez criticó la realización, especialmente por “haberlo representado sin su consentimiento”.

“Ya vi algunos cortos y ni soy yo, ni he dicho ni hecho todo lo que va a hacer; son suposiciones, imaginaciones y muchas mentiras”, expresó durante un evento organizado por la cadena deportiva ESPN.

Sin embargo, el protagonista de la película, Diego Luna, no tardó en responder a los comentarios negativos del exfutbolista. Durante la presentación oficial del filme, el actor mexicano se refirió al tema ante varios medios de comunicación y aseguró que México 86 no es un documental.

“No es un documental. La película empieza diciendo que algunas de estas cosas son ciertas. Lo que pasa es que lo que sí sabemos es que él estaba en esa selección, como todos los demás, que Bora era el director técnico. Y claro, está ficcionalizada la historia y eso queda claro. No hay ningún interés porque Memo (Villegas) sea una calca de Hugo”, explicó.

Además, se refirió a Sánchez como una leyenda del futbol y expresó que espera que la película no genere alguna discordia entre ambos.

“Yo espero que esta película no nos enemiste con nadie, porque al final es un homenaje a lo que hicieron. Esa selección ha sido, bueno, para mí, la que me sembró el futbol, la que me volvió aficionado”, concluyó.

México 86 formará parte del catálogo de la plataforma de streaming a partir del 5 de junio del 2026, a pocos días de la inauguración de la que será la tercera Copa del Mundo organizada en ese país.

“México nunca ha ganado un Mundial… pero alguien decidió que eso no era un problema. México 86 es la historia de Martín de la Torre, un tipo con hambre que encontró la forma de meterse hasta la cima y traer el Mundial del 86 a México como fuera, usando puro ingenio, audacia y cero escrúpulos. Porque si no se puede ganar en la cancha… siempre hay otras formas de jugar”, dice la sinopsis que acompaña el tráiler de la producción.