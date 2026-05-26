México 86 en Netflix: secretos, política y futbol en la película sobre el Mundial

La espera para ver México 86 en Netflix está por terminar. La película formará parte del catálogo de la plataforma de streaming a partir del 5 de junio del 2026 y contará los secretos detrás de la organización y celebración del Mundial de México 1986.

“México nunca ha ganado un Mundial… pero alguien decidió que eso no era un problema. México 86 es la historia de Martín de la Torre, un tipo con hambre que encontró la forma de meterse hasta la cima y traer el Mundial del 86 a México como fuera, usando puro ingenio, audacia y cero escrúpulos. Porque si no se puede ganar en la cancha… siempre hay otras formas de jugar”, dice la sinopsis que acompaña el tráiler de la producción.

La producción es protagonizada por el actor mexicano Diego Luna, quien con su participación revivió su infancia marcada por el Mundial de México 1986, pero también por el terremoto de 1985, considerado la mayor catástrofe natural del país.

“Es un México que tengo muy grabado y vivo en mi memoria. Tenía apenas seis años cuando pasó el terremoto. Hablar de México 86 es hablar de mi infancia y de mi primer acercamiento al futbol. Una relación que empezó ahí y no ha terminado todavía”, dijo en una entrevista a EFE.

El director del largometraje, Gabriel Ripstein, reconocido por haber participado en la realización de series como Narcos, decidió contar los secretos para que México albergara su segundo Mundial, con una historia basada en hechos reales, pero protagonizada por el personaje ficticio Martín de la Torre, interpretado por Luna.

México 86 es el retrato que Ripstein hace de un país “aún no globalizado”, en el que todavía los partidos eran “accesibles” para todos los bolsillos y en el que los aficionados acudían a “comprar sus boletos el mismo día”, comentó el actor.

Agregó que la cinta también aborda el cambio político del país bajo el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un contexto de “un sistema político que ya se venía autodestruyendo” y que en aquellos años perdió “toda su popularidad”, mientras la gente se “sentía abandonada por el Estado”.

“El Mundial del 86 es un gran pretexto para asomarnos a esa complejidad social y política. Surge una respuesta comunitaria muy fuerte. En ese contexto se produce el desmoronamiento de un sistema que después se vuelve evidente en el 88”, aseguró.

México 86 llegará a Netflix el próximo 5 de junio del 2026, a solo unos días de la inauguración de la que será la tercera Copa del Mundo organizada en el país.