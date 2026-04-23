México 86: fecha de estreno en Netflix de la película sobre la histórica Copa del Mundo

Los secretos detrás de la Copa Mundial de 1986 llegan a la pantalla en la película “México 86”, que se estrenará el viernes 5 de junio del 2026 en Netflix.

La plataforma de streaming confirmó la fecha de estreno y compartió el primer tráiler de la producción, que llega una semana antes de la inauguración del Mundial de futbol del 2026.

“México nunca ha ganado un Mundial… pero alguien decidió que eso no era un problema. México 86 es la historia de Martín de la Torre, un tipo con hambre que encontró la forma de meterse hasta la cima y traer el Mundial del 86 a México como fuera, usando puro ingenio, audacia y cero escrúpulos. Porque si no se puede ganar en la cancha… siempre hay otras formas de jugar”, dice la sinopsis que acompaña los avances.

La historia retrata los secretos detrás de la Copa Mundial de 1986 y cómo México logró quedarse con la sede, luego de que la FIFA se quedara sin anfitrión oficial.

El actor mexicano Diego Luna da vida a Martín de la Torre, el hombre que pone todos sus esfuerzos para que México sea la sede de la Copa Mundial en 1986, por segunda vez, a costa de todo.

“En 1986 se jugó el mejor mundial en la historia de los mundiales: en México. ¿Saben gracias a quién el mundial fue lo que fue? ¡Gracias a mí!”, dice Luna al inicio del tráiler, al encarnar a su personaje.

Aunque la cancha de futbol fue el escenario más importante del evento celebrado hace 40 años, la trama de la película se basa en el trasfondo político, empresarial y futbolístico de ese Mundial, y desenmascara negociaciones forzadas y corruptas que hubo detrás del campeonato; todo desde la sátira, el humor negro y el ingenio mexicano.

Al reparto se suman Daniel Giménez Cacho, Karla Souza, Memo Villegas, Álvaro Guerrero y Juan Pablo Fernández, quienes dan vida a la historia que, según se lee en los avances, está “basada en la increíble historia real del gol más grande de México”.

Esta producción de Netflix llegará seis días antes de la inauguración del Mundial del 2026, y acompañará la fiesta futbolística más grande del mundo. Estará disponible a partir del 5 de junio del 2026 en la plataforma de streaming.