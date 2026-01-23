México 86: la nueva propuesta de Netflix que se adentra en la segunda Copa Mundial y sus protagonistas

A pocos meses del inicio de la fiesta futbolística más grande del mundo, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, Netflix anunció el lanzamiento de su nueva película en español: México 86.

La historia retrata los secretos detrás de la Copa Mundial de 1986 y cómo México logró quedarse con la sede luego de que la FIFA se quedara sin anfitrión oficial.

Según datos difundidos por Netflix durante el Día del Cineasta Mexicano, la trama se adentra en el trasfondo político, empresarial y futbolístico de ese Mundial, todo desde la sátira y el humor negro. La propuesta resalta el ingenio mexicano que hizo posible albergar el evento deportivo más importante del planeta.

Fue el 15 de diciembre cuando Netflix informó que la película sería protagonizada por Diego Luna y dirigida por Gabriel Ripstein. En enero del 2026, la plataforma anunció nuevos integrantes del elenco y publicó algunas imágenes del rodaje.

Medios como Excélsior destacan que esta nueva producción promete revelar los cabos sueltos y las maniobras de empresarios y políticos mexicanos que permitieron a México convertirse en sede por segunda vez, tras la renuncia repentina de Colombia por falta de recursos y las exigencias extremas de la FIFA.

Esta película se estrena en el marco del Mundial del 2026, del cual México es uno de los países anfitriones. A través de sus redes sociales, Netflix anunció que México 86 llegará este año y contará con un elenco encabezado por Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho y Álvaro Guerrero.

A diferencia de lo que podría pensarse, esta película no se centra en la euforia vivida en las canchas, sino en los pasillos del poder, desde donde se gestó la organización del Mundial.

Asimismo, aborda las críticas de Canadá y Estados Unidos, que denunciaron favoritismo en el proceso de selección. Esta historia deja expectantes a los amantes del cine y la televisión, especialmente a pocos meses del 11 de junio, cuando el Estadio Azteca será sede del partido inaugural del torneo.

Elenco

Poco se conoce sobre los personajes. Según Excélsior, Diego Luna podría interpretar a un funcionario que usó su influencia para traer el Mundial a México.

Por su parte, Daniel Giménez Cacho encarnará a un magnate de los medios de comunicación, mientras que Karla Souza dará vida a Susana Gómez-Mont.