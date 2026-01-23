“Todo esto es una bola de humo”, dijo el encargado de los conciertos de Julio Iglesias en República Dominicana

“Son un chantaje”, dijo George Nader, responsable de las presentaciones del artista en el país caribeño durante los últimos veinte años, al referirse a los señalamientos emitidos por dos exempleadas de Julio Iglesias que lo acusan de agresiones y abusos.

Para Nader, la denuncia presentada por las dos extrabajadoras del artista constituye un chantaje. Asimismo, expresó su respaldo al cantante español, a quien defendió afirmando que nunca observó un comportamiento inadecuado, especialmente hacia sus empleadas.

Según las denuncias de las exempleadas, los hechos habrían ocurrido en viviendas de Iglesias ubicadas en República Dominicana y las Bahamas, lo cual Nader rechaza por considerarlo falso.

“Yo conozco a Julio. Nunca vi un comportamiento inadecuado hacia las mujeres en su mansión de Punta Cana (este de República Dominicana)”, dijo Nader en una entrevista con EFE.

Desde su análisis del caso y basado en su tiempo con Julio Iglesias, Nader considera que las acusaciones son en realidad un chantaje, una “bola de humo” que espera se aclare pronto.

En sus declaraciones, George Nader subrayó que apoya a quien considera su amigo, más que un socio empresarial. Añadió que está disponible “24/7” para el artista, a quien conoce desde hace veinte años.

“Mi relación con Julio es más de amistad que profesional o empresarial”, recalcó el empresario.

Julio Iglesias se pronuncia

Ante la polémica que lo rodea, el cantante español presentó sus propias pruebas y denunció que la Fiscalía no le ha permitido acceso a la carpeta de investigación, lo que interrumpe su derecho a la defensa.

Iglesias, por medio de sus redes sociales, hizo públicas unas supuestas capturas de pantalla de conversaciones con las denunciantes, señalando que es el único medio a través del cual puede defenderse.

Mediante un comunicado, Iglesias indicó que la Fiscalía de España no ha permitido a su equipo legal acceder a la denuncia en su contra, por lo que decidió presentar pruebas.

Con esas imágenes, el cantante recalcó que la información contenida en la denuncia carece de veracidad, ya que tanto la fisioterapeuta como la empleada del servicio doméstico continuaron escribiéndole aun después de haber dejado de trabajar para él.

Tanto Julio Iglesias como su equipo legal han solicitado a la Fiscalía de España que se les permita acceder a la denuncia, así como el archivo del caso, al señalar que los hechos planteados supuestamente ocurrieron en República Dominicana, y no bajo jurisdicción española.

Por su parte, las denunciantes mantienen que fueron sometidas por el cantante a agresiones y acoso sexual durante el 2021, y aportaron como pruebas supuestas conversaciones con la encargada de la casa, así como imágenes de exámenes por enfermedades de transmisión sexual y ecografías que, según ellas, se les obligaba a realizar.