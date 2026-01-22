“La información difundida carece de veracidad”: Julio Iglesias responde a denuncias de exempleadas con mensajes de WhatsApp

En un nuevo pronunciamiento, el cantante español Julio Iglesias presentó una serie de capturas de pantalla de supuestas conversaciones con sus exempleadas, quienes lo han denunciado por presuntos hechos de abuso sexual y agresión.

En su mensaje, señaló que la Fiscalía de España no ha permitido a su equipo legal acceder a la denuncia en su contra, por lo cual decidió presentar pruebas. Al menos seis imágenes de conversaciones de WhatsApp forman parte de los elementos presentados por el artista, donde se muestran supuestos mensajes enviados por las empleadas durante el tiempo en que trabajaron con él y después.

Según su pronunciamiento, mostrar estas pruebas es el único medio que tiene para defenderse de las acusaciones. Iglesias afirmó que las evidencias demuestran que la denuncia y la información difundida son falsas.

A través de un comunicado, destacó que, ante la negativa de la Fiscalía de brindarle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, optó por hacer públicas sus pruebas.

Asimismo, expresó que dicha entidad no le ha “proporcionado acceso formal a la denuncia”, razón por la que se ve obligado a pronunciarse públicamente. “Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, subrayó Iglesias.

Al presentar las capturas de pantalla de las supuestas conversaciones con sus exempleadas y denunciantes, Iglesias insistió en que estas muestran que la información difundida en su contra carece de veracidad.

“La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa, y las posteriores, demuestran que la información difundida carece de veracidad”, dijo Iglesias al compartir las capturas.

Captura de pantalla de las pruebas presentadas por Julio Iglesias sobre supuestas conversaciones con sus denunciantes. (Imagen: captura de pantalla de Instagram de Julio Iglesias)

Las imágenes muestran conversaciones con las denunciantes, que, según las publicaciones del artista, se identifican como Stephany Abreu y María Alejandra. En los mensajes revelados, se percibe el afecto que ambas le expresaban, al referirse a él como “maestro”.

Uno de los mensajes dice: “Profesor, buenas noches. Espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar. Te quiero mucho, y si necesitas algo de mí, aquí estoy a tu entera disposición. Gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy. ¡Todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más! (añade un corazón). Un beso y un abrazo. ¡Feliz noche!”. Para Iglesias, este tipo de mensajes demuestran que ellas no le temían.

Captura de pantalla de las pruebas presentadas por Julio Iglesias sobre supuestas conversaciones con sus denunciantes. (Imagen: captura de pantalla de Instagram de Julio Iglesias)

Con la publicación de las capturas, el cantante reflexionó que “todo tiene un límite” y que “es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”.

Asimismo, consideró grave utilizar “la mentira y la desinformación como armas para atacar a las personas”. Ante las denuncias de sus exempleadas, Iglesias afirmó que decidió difundir sus propias pruebas de defensa, con las que aseguró “quedan en evidencia la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido”.

Lea más: VIH, clamidia y ecografías: las pruebas médicas a las que, según denuncias, Julio Iglesias sometía a sus empleadas

Captura de pantalla de las pruebas presentadas por Julio Iglesias sobre supuestas conversaciones con sus denunciantes. (Imagen: captura de pantalla de Instagram de Julio Iglesias)