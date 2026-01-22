Premios Óscar del 2026: estas son las nominadas a Mejor Película Internacional

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood presentó a sus nominados para la 98 edición de los Premios Óscar, donde las producciones extranjeras resaltaron entre el público, ganando espacio en otras categorías más allá de Mejor Película Internacional.

El Teatro Dolby, en Los Ángeles, California, recibirá a actores, directores y personal del mundo cinematográfico de países como España, Brasil, Francia, Noruega o Túnez, cuyos filmes se han abierto camino en estos galardones.

Las películas que no son de habla inglesa acapararon la atención del público. Producciones como The Secret Agent (El agente secreto), de Brasil, también destacaron en los Globos de Oro, al llevarse el premio a Mejor Película Extranjera y el galardón a Mejor Actor de Drama por la interpretación de Wagner Moura.

Más allá de los grandes estudios de Hollywood, como lo son Sinners (Pecadores), One Battle After Another (Una batalla tras otra), Frankenstein o Marty Supreme, estas películas destacaron por su calidad.

Dentro de la categoría a Mejor Película Internacional fueron nominadas cinco producciones: The Secret Agent, It Was Just an Accident, Sentimental Value, Sirāt y The Voice of Hind Rajab, filmes con grandes tramas.

Mejor Película Internacional

The Secret Agent (Brasil)



Esta cinta sigue la historia de Marcelo (Wagner Moura), quien huye de asesinos mercenarios tras convertirse en blanco de un dictador en medio de la despiadada agitación política del Brasil de 1977. Esta historia le valió cuatro nominaciones.

Con la ayuda de sus compatriotas en la creciente resistencia clandestina del país, Marcelo espera escapar de Brasil con su hijo pequeño, destaca la sinopsis de la película, disponible en algunos países en la plataforma Prime Video.

Nominaciones:

• Mejor Película

• Mejor Actor Protagonista

• Mejor Reparto (casting)

• Mejor Película Internacional

It Was Just an Accident (Francia)

La película Un simple accidente presenta a un modesto mecánico llamado Vahid, que tiene un encuentro casual con un hombre al que sospecha de ser su antiguo captor sádico en prisión, Eghbal.

En su intento por confirmar su identidad, Vahid secuestra al hombre y reúne a algunos de sus compañeros exprisioneros. Mientras recorren Teherán con el cautivo, el grupo, en disputa, debe decidir hasta dónde llegar con su presunto torturador, según relata la sinopsis presentada en Prime Video.

Nominaciones:

• Mejor Guion Original

• Mejor Película Internacional

Sentimental Value – Noruega

Una de las producciones más destacadas en la categoría de Mejor Película Internacional es Valor sentimental, que presenta a Gustav (Stellan Skarsgård), un padre distanciado y director que alguna vez fue aclamado, en busca de recuperar su antigua gloria y reconectar con sus hijas Nora (Renate Reinsve) y Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas).

La sinopsis publicada en Prime Video destaca que cuando Gustav le ofrece a Nora el papel principal en su nueva película, ella lo rechaza. Luego descubre que se lo ha dado a una estrella de Hollywood (Elle Fanning). La película cuenta con nueve nominaciones en ocho categorías, entre ellas dos actrices postuladas a Mejor Actriz de Reparto.

Nominaciones:

• Mejor Película

• Mejor Actriz Protagonista

• Mejor Actriz de Reparto

• Mejor Actor de Reparto

• Mejor Dirección

• Mejor Guion Original

• Mejor Montaje

• Mejor Película Internacional

Sirāt (España)

La película de origen español narra la vida de Luis (Sergi López), quien, en busca de su hija desaparecida, se ve obligado a viajar en una caravana de ravers que se dirigen a una última fiesta mítica en el desierto.

A medida que se adentran en la vastedad del desierto, los viajeros deben enfrentarse a sus propios límites, según destaca la sinopsis publicada en Apple TV.

Nominaciones:

• Mejor Sonido

• Mejor Película Internacional

The Voice of Hind Rajab – Túnez



En una combinación de grabaciones reales y actuaciones guionadas, esta historia busca retratar la devastadora experiencia de Hind Rajab, una niña palestina atrapada en un automóvil bajo fuego militar israelí, y los primeros en responder que intentaron salvarla.

La voz de Hind Rajab está nominada únicamente a la categoría de Mejor Película Internacional.