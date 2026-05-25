Netflix: todos los estrenos de junio 2026 y las producciones en torno al Mundial

Llegó la mitad del 2026 y las plataformas de streaming siguen sorprendiendo con estrenos de series y películas que mantienen a sus espectadores a la expectativa.

Netflix ha confirmado varios estrenos para junio del 2026, desde nuevas series hasta regresos esperados, así como documentales y otras producciones en torno al Mundial 2026, que precisamente comienza este mes.

Entre los títulos más esperados están la trilogía de Avatar: La leyenda de Aang, México 86, El testigo, Turbulencia en la oficina, Rosario Tijeras, Maridos en acción y Mensajes de voz para Isabelle, entre otros.

A continuación, los estrenos que Netflix tiene preparados para junio del 2026:

Michael Jackson: El veredicto (3 de junio)

Se trata de un documental que analiza el juicio de Michael Jackson y su complejo legado, con testimonios de figuras centrales que presenciaron el proceso legal dentro del juzgado.

El testigo (4 de junio)

Una historia basada en hechos reales que sigue a la pareja de Rachel Nickell, una joven británica asesinada frente a su hijo, mientras intenta proteger al pequeño de dos años, único testigo del crimen.

Poldi (4 de junio)

Este documental ofrece una mirada íntima a la vida de Lukas Podolski, entre su carrera como futbolista, su faceta como empresario, su vínculo con los aficionados y otros aspectos personales.

Turbulencia en la oficina (5 de junio)

Una comedia romántica protagonizada por Jennifer López y Brett Goldstein, quienes encarnan a dos adictos al trabajo que se involucran en un romance secreto en la oficina.

México 86 (5 de junio)

Esta película cuenta cómo México logró convertirse en sede del Mundial de 1986 y recuerda que no todos los goles se anotan dentro de la cancha.

Rosario Tijeras, temporada 5 (10 de junio)

En la quinta temporada, Rosario enfrentará a nuevos y antiguos enemigos mientras intenta reconstruir su vida junto a Ángel; sin embargo, el mayor peligro podría venir de su propia sangre.

Hit viral (11 de junio)

Un adolescente pobre y víctima de acoso escolar se vuelve viral después de una pelea, por lo que crea un canal de streaming para ganar dinero y cambiar su situación.

Mensajes de voz para Isabelle (19 de junio)

Una repostera deja mensajes de voz a su hermana fallecida; sin embargo, estos llegan misteriosamente a un desconocido que, poco a poco, comienza a enamorarse de ella.

Maridos en acción (19 de junio)

Una misión de rescate une a un detective con el nuevo esposo de su exesposa, luego de que ella fuera secuestrada. En medio de la incomodidad, ambos deberán trabajar juntos para encontrarla.

Avatar: La leyenda de Aang, temporada 2 (25 de junio)

Aang debe convertirse en Maestro Tierra para terminar la guerra, pero el Reino Tierra está cargado de secretos, tensiones políticas y alianzas que complican el camino.

Hermanito (26 de junio)

Una comedia protagonizada por John Cena. La historia sigue a un famoso agente de bienes raíces cuya vida cuidadosamente organizada se sale de control cuando reaparece su excéntrico hermanito.