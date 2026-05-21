Emily in Paris tendrá una última temporada con el regreso del elenco principal

Escenario

Emily in Paris tendrá una última temporada con el regreso del elenco principal

Netflix confirmó que Emily in Paris llegará a su final con una sexta temporada donde continuará la historia de Emily Cooper junto al regreso de gran parte del elenco principal encabezado por Lily Collins.

EFE

|

El equipo técnico de la serie Emily en París finaliza hoy en la capital francesa el rodaje de la producción que, desde su estreno, se ha convertido en un fenómeno global por su estética, su visión romántica de París y su impacto en la cultura pop, atrayendo a millones de espectadores y generando un notable interés turístico en la ciudad. (Foto Prensa Libre: EFE/Isabel Rodríguez Ramiro)

El equipo técnico de la serie Emily en París finaliza hoy en la capital francesa el rodaje de la producción que, desde su estreno, se ha convertido en un fenómeno global por su estética, su visión romántica de París y su impacto en la cultura pop, atrayendo a millones de espectadores y generando un notable interés turístico en la ciudad. (Foto Prensa Libre: EFE/Isabel Rodríguez Ramiro)

Netflix anunció este jueves 21 de mayo, que la exitosa serie Emily in Paris, protagonizada por Lily Collins, llegará a su fin tras la emisión de la sexta temporada, que se encuentra en producción en Grecia.

“La sexta temporada les traerá todo lo que les encanta de la serie y será el capítulo final de la aventura de toda una vida de Emily”, informó Collins en un video publicado en las redes del coloso del entretenimiento.

La serie se encuentra en producción en Grecia y Mónaco, dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto, aunque que todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a las islas griegas tras haber recibido una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel (Lucas Bravo).

La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia. Además, la serie ha rodado en otras ciudades francesas, como Saint Tropez y Megève.

LECTURAS RELACIONADAS

Kevin Spacey asiste al estreno de 'La Bataille De Gaulle: L age De Fer' (De Gaulle: Hierro inclinado) durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, el 20 de mayo de 2026. El festival se celebra del 12 al 23 de mayo de 2026. (Foto Prens Libre: EFE)

Cannes 2026: Kevin Spacey vuelve a escena luego del movimiento #MeToo

chevron-right
“Yokoso Scooby-Doo!” es la nueva adaptación que llevaría a Scooby-Doo al anime con una historia ambientada en Japón. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Yokoso Scooby-Doo!”: la nueva adaptación que llevaría a Scooby-Doo al anime con una historia ambientada en Japón

chevron-right

La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo, Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.

Estrenada en Netflix en el año 2020, la trama de una de las series más populares del coloso del entretenimiento sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se traslada a París para aportar una perspectiva estadounidense a una prestigiosa firma de lujo francesa.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Netflix Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '