“Yokoso Scooby-Doo!”: la nueva adaptación que llevaría a Scooby-Doo al anime con una historia ambientada en Japón

El famoso grupo de investigadores que ha resuelto misterios sobrenaturales llegará nuevamente a la pantalla, pero esta vez en una versión animada ambientada en Japón. Se conoce que esta nueva serie será producida por Warner Bros. y fue anunciada por la plataforma Tubi.

La nueva adaptación llevará por nombre Yokoso Scooby-Doo! (“¡Bienvenido, Scooby-Doo!”), con la que se marcará el ingreso de estos personajes a una versión anime que llevará a Matthew Lillard y Frank Welker a prestar voz a los personajes principales.

Portales especializados en cine, como IMDb, destacan que la trama de esta nueva serie se desarrolla en Japón, luego de que los investigadores llegan de visita para una aventura gastronómica, donde Scooby-Doo y Shaggy liberan a cientos de monstruos míticos.

La sinopsis destaca que estos monstruos han causado problemas por todo el país, lo que lleva a Scooby-Doo y Shaggy a unir fuerzas con Daisuke-Doo, la chica mágica Yume y el genio de los artilugios Takum para resolver el misterio, destaca el portal JoBlo.

Medios como Variety destacan la participación de Frank Welker, quien ha prestado su voz desde el inicio a Fred Jones, cuando se estrenó Scooby-Doo, ¿Dónde estás? en 1969, y que ha trabajado por más de dos décadas en los proyectos de este personaje.

Por su parte, el actor Matthew Lillard regresará para darle vida a Shaggy, personaje que se ganó el corazón de los seguidores de Scooby-Doo cuando participó en el live action del 2002 y en su segunda película.

Esta adaptación, que será llevada por la plataforma Tubi a Estados Unidos, también llegará a otros países, pero será Cartoon Network la encargada de distribuirla. Mientras tanto, Netflix trabaja en una producción en formato live action de Scooby-Doo, con lo que sigue expandiéndose la franquicia.

Como parte del desarrollo de Yokoso Scooby-Doo!, el estudio de animación OLM Studios, de Japón, fue el encargado de realizar el proyecto, aunque, según medios como Infobae, no se tiene una fecha oficial de estreno.

Adam Lewinson, director de contenido de Tubi, destacó que esta nueva producción de Scooby-Doo les permite reinventar la caricatura, manteniendo los elementos esenciales que la han caracterizado, pero ambientada en un formato anime.