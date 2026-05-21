Bad Bunny causa furor tras aparecer en Barcelona horas antes de su concierto del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, visitó Barcelona previo al inicio de sus conciertos en esa ciudad. Su visita causó furor entre sus seguidores, quienes se reunieron frente al hotel donde se hospedaba.

Será el próximo viernes y sábado cuando el cantante puertorriqueño se presentará como parte de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”. Desde el pasado 20 de mayo se le vio en las calles de Barcelona, lo que atrajo a sus seguidores.

Fue a las afueras del Hotel Mandarin, situado en la plaza de Cataluña, donde seguidores de su música se presentaron en busca de una fotografía con el cantante. Medios como ARA destacaron la llegada del artista al hotel, donde saludó a los presentes.

Medios como la agencia EFE destacan que los seguidores de Bad Bunny lo localizaron gracias a una serie de fotografías y videos en redes sociales que confirmaban su visita a Barcelona.

Su llegada a España ocurre días después del lanzamiento de su colaboración con la casa de moda Zara, con la que lanzó la línea de ropa Benito Antonio, compuesta por prendas oversize con diseños tropicales inspirados en el estilo y la estética del artista.

La línea de ropa, según destaca ARA, está inspirada en la vida cotidiana de las calles de San Juan. Esta colección, que se lanzó en una tienda de su natal Puerto Rico, llegó a España, país de origen de la casa de moda que lo ha vestido para eventos como la MET Gala y su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny es visto en Barcelona, España. 🇪🇸 pic.twitter.com/NSbW5xRvnn — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) May 20, 2026

Ante esta colaboración, medios internacionales destacaron la vestimenta utilizada por Bad Bunny el pasado miércoles 20 de mayo en Barcelona, donde apareció con un look informal compuesto por pantalones vaqueros, una sudadera negra y una chaqueta color marrón. Sus sandalias rojas resaltaban en su atuendo.

En cuanto a sus conciertos, también comenzaron a circular en redes sociales fotografías del escenario que se utilizará en el Estadi Olímpic. Entre los elementos destacados figura la icónica casita rosa que ha aparecido en diversos videos del artista junto con otros famosos.

oficialmente “La Casita” llegó a Europaaaaa 📸✨💚 pic.twitter.com/AkYwx31ztl — TourBadBunny (@bbunnyontour) May 18, 2026

Medios locales destacaron el rumor de que la artista Rosalía sería una de las invitadas en Barcelona. Ambos colaboraron en el 2020 en la canción “La noche de anoche”, según destaca ARA.

Tras su paso por Barcelona, donde celebrará dos conciertos junto con sus seguidores, Bad Bunny continuará su gira en Lisboa y luego en Madrid, donde se presentará del 2 al 15 de junio.