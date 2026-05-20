Escenario
Festival en el Cerrito del Carmen: el evento que lleva música, gastronomía y cultura a la ciudad de Guatemala
El Cerrito del Carmen será el escenario de un festival familiar que reunirá música, arte, gastronomía y entretenimiento. Estas son las actividades programadas para el evento.
Festival en el Cerrito del Carmen llevará arte, música, diversión y gastronomía a la zona 1: Cortesía Municipalidad de Guatemala)
En una actividad dedicada a la familia, el Cerrito del Carmen será el epicentro del Festival en el Parque, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de talleres, música y gastronomía.
Entre las actividades programadas para toda la familia, especialmente para niños y adolescentes, habrá presentaciones artísticas, talleres, mercadito de emprendedores, juegos y gastronomía.
El evento contará con música y espectáculos en vivo que permitirán a niños y adultos disfrutar de un ambiente recreativo. Participarán Big Band Municipal, Basico3, Justo Gómez y una marimba orquesta según destacan datos del portal de la municipalidad.
Artistas como Panchorizo llevarán alegría a toda la familia durante su presentación. Uno de los atractivos de esta edición será la observación astronómica, actividad que busca fomentar el conocimiento del universo.
Este es el cronograma de actividades y lo que debe saber sobre la activida
Fecha
Sábado 23 de mayo
Horario
10 a 20 horas
Lugar
Parque Cerrito del Carmen
Entrada
Ingreso libre
Cronograma de actividades
Escenario principal
- Cuentacuentos: Los tres cerditos: 10 horas
- Show de Bluey y sus amigos: 11 horas
- Show de Ronald McDonald: 12 horas
- Show de Panchorizo: 13 horas
- Artista local zona 1: 14 y 15 horas
- Big Band Municipal: 16.30 horas
- Marimba orquesta: 18 horas
- Basico3 y Justo Gómez: 19 horas
Zona infantil
- Taller de máscaras en arcilla: 10 horas
- Taller de barriletes miniatura: 11.30 horas
- Coloreando Guatemala: 13 horas
- Taller de pulseras: 15 horas
Talleres juveniles
- Modernizando una pieza prehispánica (Museo Popol Vuh): 10 horas
- Creación de personajes (La Fiera Shop x Bryndon Díaz): 12.30 horas
- Lotería en kaqchikel: 15.30 horas
- Taller de circo (Circo Batz): 17 horas
Actividad adicional
- Observación de astros: 14 a 16 horas
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