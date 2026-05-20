Festival en el Cerrito del Carmen: el evento que lleva música, gastronomía y cultura a la ciudad de Guatemala

En una actividad dedicada a la familia, el Cerrito del Carmen será el epicentro del Festival en el Parque, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de talleres, música y gastronomía.

Entre las actividades programadas para toda la familia, especialmente para niños y adolescentes, habrá presentaciones artísticas, talleres, mercadito de emprendedores, juegos y gastronomía.

El evento contará con música y espectáculos en vivo que permitirán a niños y adultos disfrutar de un ambiente recreativo. Participarán Big Band Municipal, Basico3, Justo Gómez y una marimba orquesta según destacan datos del portal de la municipalidad.

Artistas como Panchorizo llevarán alegría a toda la familia durante su presentación. Uno de los atractivos de esta edición será la observación astronómica, actividad que busca fomentar el conocimiento del universo.

Este es el cronograma de actividades y lo que debe saber sobre la activida

Fecha

Sábado 23 de mayo

Horario

10 a 20 horas

Lugar

Parque Cerrito del Carmen

Entrada

Ingreso libre

Cronograma de actividades

Escenario principal

Cuentacuentos: Los tres cerditos: 10 horas

Show de Bluey y sus amigos: 11 horas

Show de Ronald McDonald: 12 horas

Show de Panchorizo: 13 horas

Artista local zona 1: 14 y 15 horas

Big Band Municipal: 16.30 horas

Marimba orquesta: 18 horas

Basico3 y Justo Gómez: 19 horas

Zona infantil

Taller de máscaras en arcilla: 10 horas

Taller de barriletes miniatura: 11.30 horas

Coloreando Guatemala: 13 horas

Taller de pulseras: 15 horas

Talleres juveniles

Modernizando una pieza prehispánica (Museo Popol Vuh): 10 horas

Creación de personajes (La Fiera Shop x Bryndon Díaz): 12.30 horas

Lotería en kaqchikel: 15.30 horas

Taller de circo (Circo Batz): 17 horas

Actividad adicional

Observación de astros: 14 a 16 horas

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