“La Captura”: Netflix revela primeras imágenes de la película inspirada en la detención de “El Chapo” Guzmán

Una de las producciones mexicanas más esperadas para este año, sin duda, es La Captura, película inspirada en hechos reales del operativo policial que culminó con la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La película, dirigida por el mexicano Chava Cartas, se adentra en la historia de dos policías federales mexicanos que, por azares del destino, detienen a uno de los cabecillas del narcotráfico relacionado con el cartel de Sinaloa.

La trama se centra en el operativo y, principalmente, en la decisión que los policías deben enfrentar: recibir dinero de uno de los criminales más buscados o detenerlo y afrontar las consecuencias.

Según destaca Milenio, esta producción mezcla suspenso y acción en una historia basada en hechos reales ocurridos en Los Mochis, Sinaloa. Las primeras imágenes compartidas por Netflix muestran a Alfonso Herrera y Noé Hernández en el papel de los policías que iniciaron el operativo.

Las imágenes, según destaca The Hollywood Reporter, plantean la siguiente pregunta: “¿Qué harías si te topas con uno de los narcotraficantes más poderosos de México y ofrece una gran cantidad de dinero para no llevarlo ante la justicia?”, eje central de la película.

La película no tiene una fecha establecida para su estreno. Medios como Milenio destacan que La Captura podría llegar este verano a Netflix, según su información.

Hilo de la historia de La Captura

Para adentrarse en esta historia, La Captura abordará los hechos del 8 de enero del 2016, cuando se desarrolló el operativo policial que culminó con la captura del narcotraficante.

Luego de su éxito en Contraataque, Chava Cartas se sumerge en esta nueva historia, en la que llevará a Alfonso Herrera a encarnar al agente Arturo Carmona y a Noé Hernández al agente Héctor Rosales, quienes llevan poco tiempo como compañeros de patrullaje y, casi por casualidad, logran detener a uno de los narcotraficantes más buscados.

Lo que inició como la detención de un vehículo robado llevará a estos dos policías a una encrucijada y a vivir un momento que les cambiará la vida, pues quien está dentro del vehículo es Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Se conoce que el libreto de esta película es del escritor Bernardo Esquinca, mientras que Francisco González Compeán y Sebastián Jurado participaron en la producción de La Captura.

The Hollywood Reporter resalta que esta trama se centrará más en la mirada de los policías que efectuaron el arresto y no tanto en la figura del cabecilla criminal. Personalidades como Juan Pablo Cruz y Héctor Kotsifakis también se sumaron a este proyecto.