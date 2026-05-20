Luis Miguel: qué se sabe sobre su estado de salud en mayo del 2026 tras rumores de hospitalización

Luis Miguel, uno de los artistas más reconocidos de México, generó preocupación entre sus seguidores tras la difusión de rumores sobre una supuesta hospitalización en Nueva York por presuntos problemas cardiacos.

La noticia, que rápidamente se extendió en redes sociales, fue aclarada por allegados del cantante, quienes brindaron detalles a medios mexicanos. La versión sobre la supuesta hospitalización comenzó a difundirse el pasado 15 de mayo, cuando una personalidad de la farándula afirmó que el cantante se habría sentido mal de salud, lo que llevó a Paloma Cuevas a trasladarlo a un hospital.

Esa personalidad aseguró que, luego de varios estudios, el cantante habría presentado “problemas cardiacos”, lo que, según indicó, derivó en su hospitalización, destacó El Heraldo. Sin embargo, la revista Quién conversó tiempo después con allegados del artista, quienes revelaron la situación.

La revista destacó que, pese a los rumores, las fuentes aseguraron que Luis Miguel se encuentra bien de salud y que no habría sido hospitalizado, como señalaban las versiones difundidas, ni habría presentado complicaciones médicas.

Según la fuente, los rumores sobre supuestos problemas cardiacos y la hospitalización serían fake news. La revista Hola también logró comunicarse con una fuente cercana, cuyos representantes confirmaron que el artista no ha sido hospitalizado.

Las aclaraciones surgieron luego de que las noticias sobre la supuesta hospitalización se viralizaran y de que grupos de seguidores señalaran que esa información era falsa, lo que llevó a varios medios a consultar a personas cercanas al entorno del “Sol de México”.

La revista Hola destacó que su fuente comentó que la información sobre presuntos problemas cardiacos es falsa y resaltó que no existe ningún dato que respalde ese rumor.

Por su parte, cuentas de seguidores del cantante emitieron un comunicado. La cuenta “Luis Miguel The Idol” pidió evitar la difusión de rumores sobre la hospitalización de Luis Miguel, ya que son falsos, y agradeció el cariño mostrado hacia el cantante.

El cantante, al igual que su pareja, Paloma Cuevas, no se ha pronunciado sobre los rumores. Mientras tanto, medios mexicanos recalcan que tanto el artista como Cuevas mantienen su relación y su vida alejadas de las redes sociales y de los medios.