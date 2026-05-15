Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York y surgen versiones sobre su salud

El programa El Gordo y la Flaca publicó que tiene información de que Luis Miguel está hospitalizado en Nueva York. “El cantante está acompañado de su novia, Paloma Cuevas, desde su ingreso a la clínica el lunes 11 de mayo”, informó, al citar “fuentes allegadas a la redacción”, describe el artículo.

La hospitalización podría deberse a “problemas cardíacos”. “Me cuentan que (Paloma Cuevas) no se le ha despegado ni un solo momento, que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente”, dice un video del citado programa.

Aunque no se conoce con certeza la causa de la hospitalización, la creadora de contenido Jacqueline Martínez, “Chamonic”, reportó que “tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y, según detectaron, tenía un problema cardíaco”.

Por el momento, las fuentes oficiales no se han pronunciado respecto de este quebranto de salud.

En el 2024, Luis Miguel sufrió un imprevisto horas antes de ofrecer una presentación en la Arena Ciudad de México, pero la sorpresa fue que canceló otros cuatro shows: otro en la capital, así como en Pachuca, Querétaro e Irapuato, debido a una neumonía.

La diseñadora Cuevas, actual pareja del artista, conoció a Luis Miguel por la relación de amistad entre el cantante y Enrique Ponce, exesposo de Cuevas, con quien compartía jornadas de toreo y boleros en la finca que el torero tiene en España.

Desde el 2022 se dice que mantienen una relación de pareja. En algunas ocasiones han surgido rumores sobre una posible boda y un anillo de compromiso.