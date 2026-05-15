Así será Arena Gallo: seis datos del proyecto que tomó siete años de planificación

En Cayalá se levantan los cimientos de Arena Gallo, un espacio para conciertos, deportes, convenciones y espectáculos.

Surgen algunas dudas sobre el lugar, su construcción y los espacios que tendrá, así como otras curiosidades.

Javier Arzú, de ASA Promotions, dice que este plan de construcción ha llevado cerca de siete años. “Un orgullo para Guatemala, sostenido por quienes le dan vida: público, artistas, marcas, productores, promotores y quienes impulsan cada evento”, agrega.

Arzú explica que durante años se han adecuado explanadas, parqueos, galeras y espacios para crear eventos. “Hemos tenido que llevarlo todo desde cero: escenario, baños, sillas, luces, gradas, camerinos, acceso, producción, operación y servicios al público, y aun así Guatemala ha logrado hacer eventos increíbles”, refiere.

Arena Gallo cuenta con el acompañamiento de Oak View Group (OVG), uno de los desarrolladores y operadores de arenas más importantes del mundo, que conecta al proyecto con la industria global del entretenimiento.

1. El tamaño de 13 campos de fútbol

Arena Gallo tendrá 90 mil m², en los cuales ya se observan los primeros cimientos para la construcción del complejo. Para comparar, el estadio Santiago Bernabéu, en España, tiene una superficie de juego de cerca de 7 mil m²; es decir, Arena Gallo sería aproximadamente 13 veces ese tamaño.

2. Capacidad para 14 mil 500 personas

La futura Arena Gallo tendrá capacidad para 14 mil 500 personas en conciertos, actividades deportivas, convenciones y espectáculos.

En el mundo existen algunos recintos de tamaño similar. Por ejemplo, el Movistar Arena, un estadio cubierto situado en Bogotá, Colombia, abrió sus puertas al público en el 2018 y puede albergar hasta 14 mil espectadores. En el 2024 vendió más de 260 mil entradas para diferentes actividades, según Infobae.

Otro de los recintos más grandes es el Madison Square Garden, en Estados Unidos, con capacidad para 20 mil personas. La Arena Ciudad de México tiene espacio para entre 22 mil y 25 mil asistentes.

Guatemala también proyecta el Distrito Futeca, un ecosistema que contará con Foro Futeca, un recinto multiusos de clase mundial con capacidad para hasta 21 mil personas en formato deportivo y hasta 35 mil en conciertos y eventos masivos.

3. Fuentes de trabajo

Solo en la construcción del lugar, Zachrisson, de Zacsa, agrega que se han generado más de mil 500 empleos en esta fase y se espera un impacto importante en el área.

4. La inversión millonaria

Se estima que para construir este lugar se invertirán cerca de US$90 millones (más de Q697 millones). El recinto será inaugurado en noviembre del 2027, aunque todavía no hay una fecha exacta.

5. Detalles inspirados en Guatemala

Los espacios interiores de la arena están inspirados en volcanes, lagos, texturas, naturaleza y elementos representativos de la identidad guatemalteca.

Vista aérea que se espera en el Arena Gallo que será inaugurado en noviembre 2027. (Foto Prensa Libre: Arena Gallo)

6. Construcción con respaldo internacional

“Una arena hecha por guatemaltecos para guatemaltecos, que se convierte en un nuevo motor económico, generador de empleo, turismo y un atractivo para comercios y múltiples industrias alrededor de cada evento”, dicen los organizadores.

Desde su formación estructural hasta la transformación de experiencias, Arena Gallo cuenta con el acompañamiento de Oak View Group (OVG), uno de los desarrolladores y operadores de arenas más importantes del mundo, que conecta al proyecto con la industria global del entretenimiento.

Uno de los trabajos de OVG ha sido la construcción del Climate Pledge Arena, ubicado en el Seattle Center. Es sede de los Seattle Kraken, de la NHL; las Seattle Storm, de la WNBA; las Seattle Torrent, de la PWHL, y de artistas y eventos de música en vivo de alcance mundial.