Arena Gallo: ¿Cómo será el nuevo espacio para conciertos y otros espectáculos en Guatemala?

Arena Gallo es un espacio que albergará múltiples actividades culturales, sociales y de entretenimiento, y que estará ubicado en el bulevar Austriaco.

Con la presencia de invitados y medios de comunicación fue presentado la noche de este jueves el recinto espera captar entre cinco mil y 14,500 personas por actividad.

Arena Cayalá, prevista para ser entregada en el 2027, será un centro para convenciones, conciertos y eventos masivos.

Con esta arena y Distrito Futeca, los organizadores afirman que forman parte del crecimiento de la industria del espectáculo.

Gustavo Zachrisson, de Zacsa, comentó que este lugar se define por las actividades que albergará y que constituye una plataforma para que Guatemala figure en el mapa de los grandes conciertos y eventos corporativos y deportivos. “Es una inversión de más de US$90 millones (más de Q697 mil millones)”, explicó.

Los espacios interiores de la arena están inspirados en volcanes, lagos, texturas, naturaleza y elementos representativos de la identidad guatemalteca.

Zachrisson, de Zacsa agrega que se generaron más de un mil 500 empleos en la fase de construcción y que “Arena Gallo no se define por el concreto, ni por la estructura sino como la plataforma para que Guatemala esté en el mapa de los grandes eventos del mundo. Porque ya no se trata solo de traer eventos, sino de cómo se viven, elevando la calidad, expectativa e industria. Sembramos la idea, pero también la traemos a la realidad, porque al final, los proyectos importantes no los construye una sola persona, se construyen con visión compartida.”

Los organizadores comentaron que este proyecto comenzó hace cerca de siete años. El espacio cuenta con más de 90 mil metros cuadrados y se convertirá en una plataforma de clase mundial.

Juan Pablo García, de Facto, afirmó que este recinto será líder de la región. “Es más que una nueva infraestructura. Representa la capacidad de Guatemala para pensar en grande, construir con visión y crear proyectos que transforman la manera en que vivimos la experiencia”, agregó García.

El recinto contará con distintas áreas, como lounges, clubes VIP y bares, y cada espacio estará inspirado en Guatemala.

Además se tendrán rutas peatonales, zonas de acceso y más de 7 mil 500 parqueos entre Ciudad Cayalá, Arena Gallo y alrededores.

Las empresas que están detrás de este espacio son Factor, Asa Promoticos, Zacsa Estudio y Ciudad Cayalá.