Karol G actuará en los AMA mientras rompe récords con su gira mundial

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Karol G actuará en los AMA mientras rompe récords con su gira mundial

Ingrid Reyes

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Fotografía cedida por Pablo Escudero donde aparece la cantante colombiana Karol G, que recibirá el Premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards (AMA). (Foto Prensa Libre: EFE)

Fotografía cedida por Pablo Escudero donde aparece la cantante colombiana Karol G, que recibirá el Premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards (AMA). (Foto Prensa Libre: EFE)

Karol G recibirá el Premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards (AMA) y actuará durante la gala de estos premios que se entregarán el próximo 25 de mayo en Las Vegas (NV, EE.UU.), según anunciaron este miércoles los productores del evento.

En un comunicado de prensa, citado por la revista Billboard, los productores del evento declararon que Karol G “ha redefinido” lo que significa ser una artista global.

“A través de su autenticidad, sus logros pioneros y su poderosa conexión con los fans de todo el mundo, ha contribuido a llevar la música latina a alturas sin precedentes”, añade el mensaje.

En 2009, Whitney Houston fue la más reciente artista en ser nombrada por la Excelencia como Artista Internacional, según la publicación.

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La cantante colombiana se une a una selecta lista de homenajeados anteriores que incluye también a Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart.

La ceremonia de los AMA de 2026 se realizará el 25 de mayo en la arena del MGM de Las Vegas.

Las giras exitosas de Karol G

Karol G, quien en abril hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del Festival Coachella, se encuentra en uno de sus mejores momentos.

A comienzos de este mes, la nacida en Medellín amplió su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ de 39 a 63 conciertos en estadios, tras la exitosa venta de boletas que llegó a dos millones en tan solo cuatro días en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.

La gira Viajando por el mundo Tropitour llevará a Karol G este año y el próximo a 20 países, incluidos su natal Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana y Costa Rica, entre otros.

La primera parte de la gira —realizada con motivo de su más reciente álbum, Tropicoqueta— se efectuará en Norteamérica, donde la colombiana visitará, entre el 24 de julio y el 15 de octubre, las ciudades de Chicago, Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami y Tampa.

Karol G viajará después a Latinoamérica, donde se presentará antes de finalizar el año en Monterrey, Ciudad de México, San José, Bogotá, Quito, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y San Juan, entre el 5 de noviembre y el 26 de febrero de 2027.

(Infografía Prensa Libre: EFE)

Luego, señaló su equipo en un comunicado, “hará historia al convertirse en la primera artista latina en llevar una gira de estadios por Europa dentro de un tour de alcance mundial”.

El primer concierto europeo de La Bichota se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Barcelona el 3 de junio de 2027 y, ocho días después, el 11 del mismo mes, se presentará en el estadio La Cartuja, de Sevilla.

La gira reciente de Karol G es la cuarta más taquillera de la historia. Antes de ella están la de Shakira, Luis Miguel y Bad Bunny. (Infografía Prensa Libre: EFE)

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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