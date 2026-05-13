Natalia Lafourcade incluirá a Guatemala en la nueva etapa de Cancionera Tour

La artista mexicana Natalia Lafourcade regresará a Guatemala en el 2026. Ofrecerá un concierto el 17 de septiembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias como parte de su gira mundial Cancionera Tour.

La artista ha presentado este espectáculo en diversos países. Natalia Lafourcade ha destacado por su talento y ha sido reconocida con premios Grammy y Latin Grammy.

En sus redes sociales, la artista publicó que llegará con Cancionera Tour 2026 con nuevas fechas para Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico y, para finalizar, México.

“Es un regalo darnos el privilegio de expandir este camino que comenzó como una celebración a las canciones y a los cancioneros, especialmente en lugares que aún no había visitado para compartir mi música desde un escenario, y en tierras donde tantas almas han dejado un legado profundo para la música latinoamericana”, expresó.

Su mensaje continuó con una dedicatoria especial: “Cuánta dicha, mi gente linda… ni la imaginación de esta Cancionera hubiese podido anticipar un viaje tan hermoso. Gracias por acompañarme a seguir sembrando canciones, abrazos y memorias”.

El pasado 10 de mayo, la artista publicó también un mensaje especial por la etapa de madre que está viviendo e incluyó las primeras imágenes de su bebé. "Morir y nacer de nuevo siendo madre. Yo pensaba que no me tocaría nunca celebrar este día siendo mamá. A mi madre y a todas las madres del mundo les celebro, honro y agradezco más que nunca. También a nuestra madre naturaleza que vive en nosotras mujeres que damos vida", expresó.

Al respecto de su experiencia como madre dijo: "Vivirlo es una montaña rusa de cosas que se sienten. La alegría más infinita y también la revolución más potente de mi ser entero. Estos meses he aprendido tantas cosas y todo lo que falta. Imagino que existe una evolución particular en la maternidad y sus matices. En sus exigencias y caricias. En las desveladas y noches silenciosas mientras alimento a un ser pequeñito que apenas va descubriendo tantas cosas. Y que en esta etapa depende al cien de nosotros su familia".

Fecha

Jueves 17 de septiembre

Hora

19 horas

Lugar

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 Calle 3-81, Zona 1

Link de entradas:

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