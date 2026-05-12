¿Cuándo se estrena? Netflix confirma el regreso de “La casa de papel”

Los ladrones más famosos de la historia regresan a Netflix. Después de cinco años, la plataforma de streaming confirmó que “el universo de La casa de papel continúa”.

El lunes 11 de mayo del 2026 se difundieron anuncios en redes sociales en los que la franquicia confirma que prepara una nueva entrega de la famosa serie. Los trajes rojos, máscaras, armas, dinero y oro rememoran la trama que distingue a la producción y anuncian la acción que envolverá los nuevos episodios.

“Primero fue el dinero, luego llegó el oro y botines extraordinarios, pero la revolución no ha terminado. Ya está dado el universo de La casa de papel”, dice el material audiovisual que promociona el regreso de la producción española.

Aunque aún no revela la fecha de estreno ni especifica si se tratará de la sexta temporada con el elenco original o de una producción que incluya a otros personajes, los avances difundidos han despertado la emoción de los fanáticos, que esperan más detalles.

La primera temporada de La casa de papel se estrenó en el 2017, primero en una cadena de televisión española y luego en Netflix, plataforma que continuó la historia con otras cuatro temporadas.

La trama se ha enfocado en dos asaltos monumentales orquestados por una mente maestra conocida como “El Profesor”: el primero, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; el segundo, en el Banco de España.

Además de mostrar la minuciosa estrategia para ejecutar los robos, la historia se enfoca en la “resistencia” frente al sistema financiero, simbolizada por el uso de máscaras de Salvador Dalí y trajes rojos, íconos de la serie.

Los protagonistas protegen sus identidades con nombres de ciudades, como Tokio, Berlín, Nairobi, Denver, Moscú y Río, así como la inspectora Raquel Murillo, quien luego se une a la banda como Lisboa, y el cerebro detrás del complot: “El Profesor”.

Paralelamente, Netflix anunció el estreno de Berlín y la dama del armiño, la segunda temporada del spin-off protagonizado por Pedro Alonso, que llegará a la plataforma el próximo 15 de mayo del 2026.