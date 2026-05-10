“La revolución no ha terminado”: Netflix confirma la expansión del universo de “La casa de papel”

“Algunas historias empiezan con un golpe perfecto. Y este lo cambió todo”, dice parte de la descripción que acompaña el anuncio de la expansión de la franquicia de “La casa de papel”.

Fue a través de sus redes sociales que Netflix confirmó que el universo de “La casa de papel” continúa. La plataforma mostró el oro robado en las últimas temporadas de la versión española y resaltó que la revolución sigue.

Por medio de un tráiler, Netflix dio la noticia y destacó que, desde “el primer robo por dinero hasta el robo con más arte del siglo, pasando por el asalto que puso en juego toneladas de oro del Banco de España, el universo de «La casa de papel» no ha dejado de crecer, evolucionar y sorprender”.

Con cinco partes de la versión española, una temporada de “La casa de papel: Corea” y dos precuelas de Berlín, uno de los personajes más queridos por el público, Netflix resaltó que algo ha quedado claro: “que la revolución nunca termina”.

La serie podría retomar el final de la quinta parte, cuando el oro sale de España y la banda de “La casa de papel”, dirigida por Sergio Marquina, conocido como “El Profesor”, hace un trato con el Ejército para evitar una crisis en el país, a cambio de obtener su libertad.

El tráiler presentado por Netflix revela el oro que la banda sacó del Banco de España, lo cual podría traer de vuelta a esta franquicia. Mientras tanto, Pedro Alonso, conocido por su papel de Berlín, se despidió de la franquicia el pasado 9 de mayo con el anuncio del estreno mundial de la producción “Berlín: La dama del armiño”, que se estrenará en Netflix el próximo 15 de mayo.

Fue en un evento multitudinario organizado por Netflix en una plataforma flotante sobre el río Guadalquivir, en Sevilla, donde Pedro Alonso y su equipo agradecieron al público por acompañarlos durante estas dos temporadas. Además, la artista española Rosalía interpretó dos de sus mayores éxitos.

Aunque Netflix no ha dado detalles sobre cuándo podría lanzarse la nueva producción de “La casa de papel”, la plataforma anunció que ya trabaja en su próxima entrega.

En el evento se confirmó la continuación de la franquicia cuando un barco lleno de personajes vestidos de rojo y con máscaras de Dalí apareció en medio del río Guadalquivir. Allí, Álvaro Morte hizo su aparición al ritmo de “Bella Ciao” para confirmar el regreso de la serie.

La revolución sigue. Siempre. El universo de 'La casa de papel' continúa. pic.twitter.com/tdJMZVpkyH — Netflix España (@NetflixES) May 9, 2026

De qué trata “Berlín: La dama del armiño”

“Uno de los golpes más grandes de la historia está a punto de iniciar”, adelanta la premisa de Netflix sobre la nueva entrega inspirada en “La casa de papel”.

La historia comienza cuando Berlín recibe un encargo del duque de Málaga: robar la icónica pintura “La dama del armiño”, de Leonardo da Vinci. Esto lleva al personaje a reunir nuevamente a su banda para ejecutar el atraco.

Sin embargo, según Netflix Tudum, el verdadero objetivo no será la obra de arte, sino vengarse del duque. Para lograrlo, Berlín y Damián fingirán que planean el robo del cuadro mientras preparan el golpe real.

La ciudad de Sevilla será uno de los principales escenarios de la producción. Allí, el duque intentará chantajear a Berlín, sin imaginar que esto despertará el lado más oscuro del personaje.