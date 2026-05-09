“La Perla” y “Reliquia”: las canciones que Rosalía interpretó en el estreno de Berlín: La dama del armiño, la nueva precuela de La casa de papel

Sobre un escenario flotante en el río Guadalquivir, en la ciudad de Sevilla, la artista Rosalía deslumbró en la presentación oficial de la nueva producción de Netflix Berlín: La dama del armiño, un spin-off de La casa de papel.

El evento, organizado por Netflix para promocionar la segunda producción de Berlín, llegará a la plataforma de streaming el próximo 15 de mayo. En la ciudad donde surge este nuevo robo, la cantante Rosalía interpretó sus famosas canciones “La Perla” y “Reliquia”.

La actividad, que reunió al elenco de esta producción creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, comenzó en la Torre del Oro, donde un DJ animaba a los asistentes. Las personas esperaban ver a sus actores favoritos, como Pedro Alonso, conocido por su papel de Berlín.

Durante la noche, varios actores del elenco se sumaron luego de recorrer el río Guadalquivir para llegar a la estructura donde se efectuó el evento. Pedro Alonso compartió con los presentes su agradecimiento por acompañarlo durante estos años y destacó que se despide de la saga y de su personaje, Berlín.

Una de las sorpresas llegó cuando un barco lleno de personajes vestidos de rojo y con máscaras de Dalí reveló la aparición de Álvaro Morte, recordado por su papel de El Profesor, quien llegó hasta el escenario al ritmo de “Bella Ciao”, confirmando así el regreso de la serie.

La revolución sigue. Siempre. El universo de 'La casa de papel' continúa. pic.twitter.com/tdJMZVpkyH — Netflix España (@NetflixES) May 9, 2026

Luego de varias intervenciones del elenco de esta nueva producción, finalmente la artista Rosalía subió al escenario junto con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, donde interpretó los temas “La Perla” y “Reliquia”, actuación con la que cerró la actividad musical.

El show especial de Rosalía en Sevilla ha tenido una duración total de 7 minutos. pic.twitter.com/RPYMs9z3Ol — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) May 9, 2026

La artista inició con uno de sus éxitos más recientes, “Reliquia”, para luego agradecer al público y recalcar que no dudó en participar tras la invitación de Netflix. Después interpretó “La Perla”.

ROSALÍA cantando •LA PERLA• sobre las aguas del río Guadalquivir para poner el broche final, por todo lo alto y con fuegos artificiales, a la premiere de Berlín (serie de @Netflix) esta noche en Sevilla pic.twitter.com/ZfqFqy9dXl — Rosalía España || Fan Page (@rosaliavtspain_) May 9, 2026

De qué trata Berlín: La dama del armiño

“Uno de los golpes más grandes de la historia está a punto de iniciar”, dice la premisa de Netflix, que presenta su nueva producción inspirada en el éxito La casa de papel. Esta vez, el atraco comienza después de que Berlín recibe un encargo del Duque de Málaga.

Según Netflix Tudum, el duque busca que Berlín y su banda roben la icónica obra de Leonardo da Vinci “La dama del armiño”, lo que lleva al grupo a reunirse nuevamente.

Sevilla forma parte del nuevo escenario que mostrará esta producción, donde se desarrollará la historia, pues Berlín planea robar al propio Duque de Málaga. El portal de Netflix explica que tanto Berlín como Damián fingirán que van a robar “La dama del armiño”, cuando en realidad buscan cobrar venganza.

El duque, que cree poder chantajear a Berlín, se verá envuelto en un problema, pues, según Netflix, esto despertará el lado oscuro del personaje