La cantante guatemalteca Sara Curruchich anuncia colaboración con la banda colombiana Aterciopelados

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La cantante guatemalteca Sara Curruchich anuncia colaboración con la banda colombiana Aterciopelados

La artista guatemalteca de origen kaqchikel Sara Curruchich anunció el estreno de un nuevo sencillo junto a la banda colombiana Aterciopelados.

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Sara Curruchich

Sara Curruchich transmite mensajes de amor y concientización en sus canciones. (Foto Prensa Libre: EFE)

Reconocida a nivel internacional por su talento, voz y mensaje en cada canción, la cantante guatemalteca Sara Curruchich sorprendió a sus seguidores al anunciar un nuevo sencillo que interpretará junto a la banda colombiana Aterciopelados.

Luego de una serie de conciertos internacionales, la artista originaria de San Juan Comalapa, Chimaltenango, dará a su público una nueva canción que, según destacó, “seguirá nombrando” y permitirá “seguir cantando para poder abrazar”.

El anuncio lo hizo la artista por medio de sus redes sociales, donde detalló que la canción estará disponible en diversas plataformas el próximo 15 de mayo. Además, resaltó la admiración que siente por el grupo colombiano, al que calificó como una agrupación que admira "profundamente”.

En sus redes sociales también destacó que hay canciones que son “tejido”, que llevan a las personas a compartir fuerza y brindan “un abrazo al alma”, sensaciones que, aseguró, le transmite Aterciopelados.

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Aunque la artista no reveló el nombre del sencillo, destacó que fue un “honor, alegría e inspiración” trabajar con la banda.

Proveniente de una comunidad kaqchikel del altiplano central guatemalteco, Sara Curruchich ha llevado la música y la voz de la mujer indígena a escenarios internacionales, lo que le ha dado reconocimiento a lo largo de su carrera.

Su voz la ha utilizado para transmitir el sentir colectivo e individual de los pueblos, así como la historia, memoria, cultura, idiomas y luchas, combinadas con una reivindicación personal.

Además, Curruchich se ha consolidado como la primera cantautora indígena guatemalteca en llevar sus cantos en kaqchikel y español a escenarios internacionales, resalta su página oficial.

Por su parte, la banda Aterciopelados, conocida por canciones como Florecita Rockera, surgió en la década de 1990 y se convirtió en uno de los referentes colombianos del rock alternativo.

Conformada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, Aterciopelados se une a Sara Curruchich para presentar una nueva canción a sus seguidores.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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