De El agente secreto a El Eternauta: la lista completa de ganadores de los Premios Platino 2026

Una nueva edición de los Premios Platino se celebró este 9 de mayo en Xcaret, Quintana Roo, México, donde artistas del mundo del cine y la televisión se reunieron para celebrar lo mejor de la industria iberoamericana. Películas como El agente secreto figuraron entre las favoritas.

Con presentaciones de María Becerra, Camilo y Manuel Carrasco, la jornada celebró la edición 2026, en la que se buscó reconocer las producciones más creativas y aclamadas de los 23 países de Iberoamérica.

Bajo la conducción de la española Cayetana Guillén Cuervo y el colombiano Carlos Torres, esta edición incluyó entre las favoritas del público a Belén, Los domingos y El agente secreto.

Como parte de esta edición, los Premios Platino integraron una nueva categoría a la Mejor Serie de Larga Duración y celebraron al actor argentino Guillermo Francella con la concesión del Premio Platino de Honor.

El actor destaca porque ha obtenido dos Premios Platino: uno en el 2016 a Mejor Interpretación Masculina por El clan y otro a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El encargado, del 2023.

Hoy celebramos la trayectoria de un gran actor: ✨ GUILLERMO FRANCELLA ✨



🏆 Recibe el Premio #PLATINOXCARET de Honor.



Gracias por tantos personajes inolvidables, historias y momentos que ya son parte del cine y la televisión iberoamericana. ❤️🎬#RIVIERAMAYA @XcaretPark… pic.twitter.com/b8hICDgCxW — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) May 8, 2026

Estos premios tienen como finalidad dar visibilidad al cine iberoamericano y proyectarlo ante una audiencia global. Estos son los ganadores de la noche:

Ganadores de los Premios Platino 2026

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: O agente secreto

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción: La cena

Mejor Ópera Prima: Sorda

Mejor Película Documental: Apocalipse nos trópicos

Mejor Dirección: Kleber Mendonça Filho, por O agente secreto

Mejor Película de Animación: Olivia & las nubes

Mejor Interpretación Masculina: Wagner Moura, por O agente secreto

Mejor Interpretación Femenina: Blanca Soroa, por Los domingos

Mejor Guion: Kleber Mendonça Filho, por O agente secreto

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica: El Eternauta

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Ricardo Darín, por El Eternauta

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Paulina Gaitán, por Las muertas

Mejor Creador en Miniserie o Teleserie: Bruno Stagnaro, por El Eternauta

Mejor Serie de Larga Duración: Beleza fatal

Premios entregados previo a la gala

Premio Platino al Cine y Educación en Valores: Belén

Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Álvaro Cervantes, por Sorda

Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Camila Plaate, por Belén

Mejor Música Original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves, por O agente secreto

Mejor Dirección de Montaje: Eduardo Serrano y Matheus Farias, por O agente secreto

Mejor Dirección de Arte: Thales Junqueira, por O agente secreto

Mejor Dirección de Fotografía: Mauro Herce, por Sirât

Mejor Dirección de Sonido: Amanda Villavieja, Yasmina Praderas y Laia Casanovas, por Sirât

Mejor Diseño de Vestuario: Helena Sanchís, por La cena

Mejores Efectos Especiales: Pep Claret, por Sirât

Mejor Maquillaje y Peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie: César Troncoso, por El Eternauta

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie: Andrea Pietra, por El Eternauta

Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie: Federico Jusid, por El Eternauta

Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta

Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie: Pepe Domínguez del Olmo, por Anatomía de un instante

Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie: Álex Catalán, por Anatomía de un instante

Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie: Daniel de Zayas, por Anatomía de un instante

Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie: Fernando García, por Anatomía de un instante

Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por El Eternauta

Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie: Marcos Cáceres y Dolores Giménez, por Menem