Escenario
De El agente secreto a El Eternauta: la lista completa de ganadores de los Premios Platino 2026
México fue sede de la edición 2026 de los Premios Platino, galardones que reconocen lo mejor del cine y las series iberoamericanas. Durante la ceremonia destacaron producciones como El agente secreto y Los domingos.
-El actor brasileño André Lamoglia posa durante la alfombra roja de los Premios Platino 2026 este sábado, en Playa del Carmen en Quintana Roo (México). (Foto Prensa Libre: EFE)
Una nueva edición de los Premios Platino se celebró este 9 de mayo en Xcaret, Quintana Roo, México, donde artistas del mundo del cine y la televisión se reunieron para celebrar lo mejor de la industria iberoamericana. Películas como El agente secreto figuraron entre las favoritas.
Con presentaciones de María Becerra, Camilo y Manuel Carrasco, la jornada celebró la edición 2026, en la que se buscó reconocer las producciones más creativas y aclamadas de los 23 países de Iberoamérica.
Bajo la conducción de la española Cayetana Guillén Cuervo y el colombiano Carlos Torres, esta edición incluyó entre las favoritas del público a Belén, Los domingos y El agente secreto.
Como parte de esta edición, los Premios Platino integraron una nueva categoría a la Mejor Serie de Larga Duración y celebraron al actor argentino Guillermo Francella con la concesión del Premio Platino de Honor.
El actor destaca porque ha obtenido dos Premios Platino: uno en el 2016 a Mejor Interpretación Masculina por El clan y otro a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El encargado, del 2023.
Hoy celebramos la trayectoria de un gran actor: ✨ GUILLERMO FRANCELLA ✨— Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) May 8, 2026
🏆 Recibe el Premio #PLATINOXCARET de Honor.
Gracias por tantos personajes inolvidables, historias y momentos que ya son parte del cine y la televisión iberoamericana. ❤️🎬#RIVIERAMAYA @XcaretPark… pic.twitter.com/b8hICDgCxW
Estos premios tienen como finalidad dar visibilidad al cine iberoamericano y proyectarlo ante una audiencia global. Estos son los ganadores de la noche:
Ganadores de los Premios Platino 2026
- Mejor Película Iberoamericana de Ficción: O agente secreto
- Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción: La cena
- Mejor Ópera Prima: Sorda
- Mejor Película Documental: Apocalipse nos trópicos
- Mejor Dirección: Kleber Mendonça Filho, por O agente secreto
- Mejor Película de Animación: Olivia & las nubes
- Mejor Interpretación Masculina: Wagner Moura, por O agente secreto
- Mejor Interpretación Femenina: Blanca Soroa, por Los domingos
- Mejor Guion: Kleber Mendonça Filho, por O agente secreto
- Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica: El Eternauta
- Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Ricardo Darín, por El Eternauta
- Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Paulina Gaitán, por Las muertas
- Mejor Creador en Miniserie o Teleserie: Bruno Stagnaro, por El Eternauta
- Mejor Serie de Larga Duración: Beleza fatal
El Premio PLATINO es para…#PLATINOXCARET #RivieraMaya@XcaretPark @RivieraMaya @visitacaribemex @kmendoncafilho pic.twitter.com/SrOjO6iPYZ— Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) May 10, 2026
Premios entregados previo a la gala
- Premio Platino al Cine y Educación en Valores: Belén
- Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Álvaro Cervantes, por Sorda
- Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Camila Plaate, por Belén
- Mejor Música Original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves, por O agente secreto
- Mejor Dirección de Montaje: Eduardo Serrano y Matheus Farias, por O agente secreto
- Mejor Dirección de Arte: Thales Junqueira, por O agente secreto
- Mejor Dirección de Fotografía: Mauro Herce, por Sirât
- Mejor Dirección de Sonido: Amanda Villavieja, Yasmina Praderas y Laia Casanovas, por Sirât
- Mejor Diseño de Vestuario: Helena Sanchís, por La cena
- Mejores Efectos Especiales: Pep Claret, por Sirât
- Mejor Maquillaje y Peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo
- Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie: César Troncoso, por El Eternauta
- Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie: Andrea Pietra, por El Eternauta
- Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie: Federico Jusid, por El Eternauta
- Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta
- Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie: Pepe Domínguez del Olmo, por Anatomía de un instante
- Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie: Álex Catalán, por Anatomía de un instante
- Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie: Daniel de Zayas, por Anatomía de un instante
- Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie: Fernando García, por Anatomía de un instante
- Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por El Eternauta
- Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie: Marcos Cáceres y Dolores Giménez, por Menem
🏆 ¡Estos son los ganadores del Premio del Público — @Iberia!— Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) May 8, 2026
Grandes talentos del audiovisual iberoamericano que han conseguido traspasar la frontera más importante: la de llegar al corazón de los espectadores. ❤️
👉🏼 Mejor Interpretación Femenina: Patricia López Arnaiz, por… pic.twitter.com/RUySslnrmz