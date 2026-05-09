De El agente secreto a El Eternauta: la lista completa de ganadores de los Premios Platino 2026

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De El agente secreto a El Eternauta: la lista completa de ganadores de los Premios Platino 2026

México fue sede de la edición 2026 de los Premios Platino, galardones que reconocen lo mejor del cine y las series iberoamericanas. Durante la ceremonia destacaron producciones como El agente secreto y Los domingos.

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MEX2322. PLAYA DEL CARMEN (MÉXICO), 09/05/2026.- El actor brasileño André Lamoglia posa durante la alfombra roja de los Premios Platino 2026 este sábado, en Playa del Carmen en Quintana Roo (México). EFE/ Alonso Cupul

-El actor brasileño André Lamoglia posa durante la alfombra roja de los Premios Platino 2026 este sábado, en Playa del Carmen en Quintana Roo (México). (Foto Prensa Libre: EFE)

Una nueva edición de los Premios Platino se celebró este 9 de mayo en Xcaret, Quintana Roo, México, donde artistas del mundo del cine y la televisión se reunieron para celebrar lo mejor de la industria iberoamericana. Películas como El agente secreto figuraron entre las favoritas.

Con presentaciones de María Becerra, Camilo y Manuel Carrasco, la jornada celebró la edición 2026, en la que se buscó reconocer las producciones más creativas y aclamadas de los 23 países de Iberoamérica.

Bajo la conducción de la española Cayetana Guillén Cuervo y el colombiano Carlos Torres, esta edición incluyó entre las favoritas del público a Belén, Los domingos y El agente secreto.

Como parte de esta edición, los Premios Platino integraron una nueva categoría a la Mejor Serie de Larga Duración y celebraron al actor argentino Guillermo Francella con la concesión del Premio Platino de Honor.

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USA627. WASHINGTON (DC, EEUU), 08/05/2026.- Imagen divulgada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos de una captura de video del Comando Indo-Pacífico de los EE.UU. proyectado durante la presentación de un informe sobre el avistamiento en el 2024 de un fenómeno anómalo no identificado con una forma similar a la de un balón de fútbol americano cerca de Japón. El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros. EFE/ Departamento de Guerra de EEUU / SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

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El actor destaca porque ha obtenido dos Premios Platino: uno en el 2016 a Mejor Interpretación Masculina por El clan y otro a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El encargado, del 2023.

Estos premios tienen como finalidad dar visibilidad al cine iberoamericano y proyectarlo ante una audiencia global. Estos son los ganadores de la noche:

Ganadores de los Premios Platino 2026

  • Mejor Película Iberoamericana de Ficción: O agente secreto
  • Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción: La cena
  • Mejor Ópera Prima: Sorda
  • Mejor Película Documental: Apocalipse nos trópicos
  • Mejor Dirección: Kleber Mendonça Filho, por O agente secreto
  • Mejor Película de Animación: Olivia & las nubes
  • Mejor Interpretación Masculina: Wagner Moura, por O agente secreto
  • Mejor Interpretación Femenina: Blanca Soroa, por Los domingos
  • Mejor Guion: Kleber Mendonça Filho, por O agente secreto
  • Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica: El Eternauta
  • Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Ricardo Darín, por El Eternauta
  • Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Paulina Gaitán, por Las muertas
  • Mejor Creador en Miniserie o Teleserie: Bruno Stagnaro, por El Eternauta
  • Mejor Serie de Larga Duración: Beleza fatal

Premios entregados previo a la gala

  • Premio Platino al Cine y Educación en Valores: Belén
  • Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Álvaro Cervantes, por Sorda
  • Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Camila Plaate, por Belén
  • Mejor Música Original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves, por O agente secreto
  • Mejor Dirección de Montaje: Eduardo Serrano y Matheus Farias, por O agente secreto
  • Mejor Dirección de Arte: Thales Junqueira, por O agente secreto
  • Mejor Dirección de Fotografía: Mauro Herce, por Sirât
  • Mejor Dirección de Sonido: Amanda Villavieja, Yasmina Praderas y Laia Casanovas, por Sirât
  • Mejor Diseño de Vestuario: Helena Sanchís, por La cena
  • Mejores Efectos Especiales: Pep Claret, por Sirât
  • Mejor Maquillaje y Peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo
  • Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie: César Troncoso, por El Eternauta
  • Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie: Andrea Pietra, por El Eternauta
  • Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie: Federico Jusid, por El Eternauta
  • Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta
  • Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie: Pepe Domínguez del Olmo, por Anatomía de un instante
  • Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie: Álex Catalán, por Anatomía de un instante
  • Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie: Daniel de Zayas, por Anatomía de un instante
  • Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie: Fernando García, por Anatomía de un instante
  • Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por El Eternauta
  • Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie: Marcos Cáceres y Dolores Giménez, por Menem

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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