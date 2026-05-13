Netflix confirma cuándo se estrenará la quinta temporada de Bridgerton

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Netflix confirma cuándo se estrenará la quinta temporada de Bridgerton

Netflix confirmó que la quinta temporada de Bridgerton estará centrada en Francesca Bridgerton.

EFE

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Masali Baduza y Hannah Dodd serán las protagonistas de la quinta temporada de los Bridgerton. Francesca Stirling, la hija mediana de la familia Bridgerton, y Michaela Stirling, la prima de su difunto marido. (Foto Prensa Libre: EFE)

Masali Baduza y Hannah Dodd serán las protagonistas de la quinta temporada de los Bridgerton. Francesca Stirling, la hija mediana de la familia Bridgerton, y Michaela Stirling, la prima de su difunto marido. (Foto Prensa Libre: EFE)

La quinta temporada de Bridgerton, una de las series más populares de Netflix, se estrenará en 2027, rompiendo así con el ciclo de estrenos de dos años que fijaba el proyecto en la emisión de cada entrega.

La directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria, avanzó este miércoles en un evento en Nueva York los detalles del regreso de la serie de drama ambientado en la época de la Regencia, aunque no concretó por el momento la fecha del estreno, según informó Deadline.

La quinta entrega abordará la historia de Francesca Stirling, la hija mediana de la familia Bridgerton, y Michaela Stirling, la prima de su difunto marido. Contará con ocho episodios y el rodaje se desarrollará en Londres.

Francesca, interpretada por Hannah Dodd, se casó con John Stirling (Victor Alli), quien fallece. Con la muerte de su marido, aparece en escena su prima Michaela Stirling (Masali Baduza), con la que desarrolla una amistad que irá a más en la quinta temporada, apuntó el gigante del entretenimiento en un comunicado.

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Jess Brownell volverá a estar al frente de la temporada, como ya hizo en la tercera y cuarta, mientras que Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen (creador de la serie) serán los productores ejecutivos.

La primera temporada de los Bridgerton, emitida en 2020, es la séptima más vista de la historia de Netflix de las producciones de ficción en inglés, y la tercera entrega ocupa la novena posición.

La serie adapta la saga de novelas superventas de Julia Quinn, que se desarrolla en la alta sociedad londinense del periodo de Regencia (comienzos del siglo XIX).

Hasta ahora se han producido cuatro temporadas de la historia principal y una serie derivada, Queen Charlotte: A Bridgerton Story (La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton).

Y se ha convertido en toda una cantera de nuevos intérpretes que han alcanzado una gran popularidad, como Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Simone Ashley, Regé-Jean Page, Nicola Coughlan o Claudia Jessie.

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