Distrito Futeca avanzará por fases: qué incluye cada etapa y cuándo comenzará a operar

El proyecto Distrito Futeca, cuya construcción inició el 22 de abril de 2026, se desarrollará en dos fases con una ejecución escalonada que permitirá una apertura parcial antes de su construcción al 100%.

El desarrollo se construye sobre un terreno de aproximadamente 380 mil metros cuadrados, ubicado entre las zonas 5 y 10, en el área del antiguo Estadio del Ejército —donde también operó Playland Park—, bajo un esquema de arrendamiento a 50 años otorgado por el Instituto de Previsión Militar (IPM) a Futeca Corporación.

Según Javier Arzú, fundador de Futeca Corporación, el proyecto tiene una visión más amplia que la de un desarrollo inmobiliario. “El gran ganador de este proyecto será Guatemala”, afirmó, al destacar el impacto económico y urbano que se busca generar.

Un desarrollo por fases con operación anticipada

Distrito Futeca está concebido como un ecosistema que integra tres componentes: un centro comercial, Galería Futeca; un hotel internacional, que está en negociaciones; y un recinto para eventos de gran escala, Foro Futeca.

El modelo por fases permitirá habilitar primero el componente comercial y hotelero, mientras continúa la construcción del foro, lo que facilitará la activación económica desde etapas tempranas.

Render del Distrito Futeca muestra, a la derecha, el Foro Futeca que ocupará 4.5 manzanas; al centro, la plaza que conectará los espacios; y a la izquierda, la Galería Futeca de 2.5 manzanas, donde sobresalen los niveles del hotel. (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación )

Primera fase: Galería Futeca y hotel

La primera etapa contempla la construcción de la Galería Futeca, un centro comercial de nueva generación con unos 83 mil metros cuadrados de construcción, que integrará comercio, gastronomía, servicios financieros, supermercado, entretenimiento y espacios deportivos.

Esta fase se desarrollará en un área de aproximadamente 2.5 manzanas, donde también se ubicará el hotel internacional, con alrededor de 150 habitaciones, diseñado en alianza con una cadena reconocida.

Render de Galería Futeca presenta el centro comercial y el hotel, que incorporará una piscina en la parte superior del edificio. (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

Los trabajos ya iniciaron con el movimiento de tierras, que se prevé dure unos cuatro meses, para luego avanzar hacia la construcción de sótanos y estructuras principales.

El desarrollo comercial muestra alta demanda, con el 91% de los espacios ya alquilados, lo que, según explica Arzú, permitió iniciar formalmente la obra.

La finalización del centro comercial y el hotel está prevista para finales del 2027 o, en caso de retrasos, durante el primer trimestre del 2028.

Segunda fase: Foro Futeca para eventos masivos

La segunda fase incluye la construcción del Foro Futeca, que ocupará una extensión de 4.5 manzanas dentro del Distrito Futeca.

El recinto está diseñado para recibir hasta 21 mil personas en formato deportivo y hasta 35 mil en conciertos y eventos masivos, lo que lo posicionará entre los espacios de mayor capacidad en el país.

Foro Futeca será un recinto multiusos con capacidad de hasta 35 mil personas para conciertos y 21 mil en eventos deportivos. (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

El inicio de construcción de esta etapa está previsto entre enero y marzo del 2027, con una proyección de finalización para mediados del 2030.

El foro contará con salones de convenciones, auditorios, anfiteatro y espacios para ferias y congresos, además de infraestructura para eventos corporativos, culturales y deportivos durante todo el año.

Plaza central conectará el complejo

El proyecto contempla una plaza central abierta, con una extensión de aproximadamente 10 mil metros cuadrados, que conectará el foro, el centro comercial y el hotel, concebida como un espacio de encuentro para actividades culturales, eventos comunitarios y experiencias para los visitantes.

Render de la plaza central de Distrito Futeca muestra el espacio abierto que conectará el foro, el centro comercial y el hotel, diseñado para actividades culturales, eventos y convivencia. (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

Este espacio permitirá la realización de actividades gratuitas y programación cultural, con el objetivo de dinamizar el entorno urbano y ampliar la oferta de entretenimiento en la ciudad.