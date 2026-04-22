Distrito Futeca arranca obra y eleva la inversión a US$350 millones y el 91% del centro comercial, ya está alquilado

Anunciado en julio del 2024 por Futeca Corporación, el Distrito Futeca será un complejo deportivo, comercial y de entretenimiento ubicado entre las zonas 5 y 10, en el área del antiguo Estadio del Ejército, donde también operó Playland Park.

El proyecto se desarrollará en dos fases: la primera contempla la Galería Futeca, que incluirá un centro comercial, hotel, comercios, áreas deportivas y servicios; la segunda dará paso al Foro Futeca, un recinto de gran escala destinado a eventos y espectáculos.

El diseño estará a cargo de AS Arquitectura y HKS Architects, firmas que refuerzan la proyección regional del complejo. La iniciativa surge del Instituto de Previsión Militar, que otorgó una concesión a largo plazo —por 50 años— para la explotación del terreno.

Javier Arzú, fundador de Futeca Corporación, conversó con Prensa Libre y aseguró que este desarrollo busca marcar un antes y un después en la infraestructura urbana y de entretenimiento en Centroamérica. Arzú explica que la idea comenzó a gestarse hace seis años y hoy empieza a materializarse con la colocación de la primera piedra del proyecto Distrito Futeca.

“El gran ganador de este proyecto va a ser Guatemala. Por eso, la satisfacción que sentimos es distinta a la de cualquier otro proyecto empresarial; tiene un componente emocional muy fuerte” Javier Arzú, fundador de Futeca Corporación

El empresario añade que el Distrito Futeca se concibe como una “marca país”, con el objetivo de posicionar a Guatemala en el mapa regional e internacional del entretenimiento y la inversión, y comparte con este medio algunos detalles clave del proyecto.

¿Se mantiene la inversión inicial de US$250 millones?

No. Tras el lanzamiento del proyecto, se realizó una gira internacional para conocer 16 estadios y recintos de gran escala. Esta experiencia permitió identificar nuevas ideas, tecnologías y conceptos que luego fueron incorporados al desarrollo.

Actualmente, la inversión proyectada asciende a alrededor de US$350 millones, frente a los US$250 millones iniciales. El incremento responde a la incorporación de nuevos componentes, como un área de convenciones y otros espacios no contemplados originalmente, lo que amplió el metraje y elevó el nivel de inversión.

¿Cómo influyó esa gira internacional en la redefinición del proyecto?

La gira internacional fue determinante para redefinir el concepto de Distrito Futeca. El objetivo fue aprender de desarrollos de clase mundial: analizar qué ha funcionado, qué no y qué innovaciones tecnológicas están marcando tendencia en grandes recintos.

Entre los espacios visitados destacan el Santiago Bernabéu, en España; el Sapporo Dome, en Japón; el Tottenham Hotspur Stadium, en Inglaterra; y el AT&T Stadium, en Estados Unidos.

A partir de estas referencias, se construyó una visión más integral del proyecto. El diseño final tomó cerca de un año de ajustes, que incluyeron revisiones, modificaciones e incorporación de nuevos elementos, hasta consolidar la propuesta actual. Esta experiencia transformó por completo el alcance y la calidad de Distrito Futeca.

¿Qué representa este momento en términos financieros?

El proyecto está muy sólido. Ya tenemos asegurado el financiamiento local para la etapa actual, especialmente para la parte del centro comercial, con banca local.

Además, ya tenemos alquilado el 91% del centro comercial. Esa solidez, tanto a nivel de negocio como financiero, fue lo que nos permitió iniciar formalmente la construcción.

¿Cuál será la primera obra visible para los guatemaltecos?

Ahorita comenzamos con el movimiento de tierras y estimamos que esa fase durará unos cuatro meses. Después arrancará la construcción de los sótanos y del centro comercial, Galería Futeca.

En el caso del Foro Futeca, esperamos comenzar el movimiento de tierras entre enero y marzo del 2027.

¿Cuáles son los plazos que manejan para la apertura de las primeras fases?

El centro comercial y el hotel está planificado para concluir a finales de 2027 y, si hubiera algún retraso, durante el primer trimestre de 2028.

El foro mantiene la fecha prevista para mediados de 2030.

Render de cómo lucirá parte de Distrito Futeca. (Foto Prensa Libre: Cortesía Futeca Corporación).

¿Qué avances concretos deberían verse en los próximos 12 meses?

En los próximos 12 meses, el proyecto Distrito Futeca debería mostrar avances visibles en su primera fase. Se prevé que el centro comercial alcance al menos su primer nivel en obra gris, mientras que la torre del hotel comenzará a elevar su estructura con las primeras losas.

Los desarrolladores destacan que Guatemala cuenta con un alto nivel en el sector construcción y con profesionales altamente capacitados, lo que permite proyectar un avance sostenido de la obra.

En cuanto a la dimensión, la primera fase —que incluye la Galería Futeca y el hotel— tendrá una altura aproximada de 55 metros en el caso del hotel y de 60 metros para el foro. Esto equivale a edificaciones de entre 15 y 17 niveles, lo que da una idea de la escala del proyecto.

Cuando presentaron el proyecto se habló de miles de empleos. ¿Ya tienen una estimación más concreta?

Sí. En la etapa de construcción calculamos que durante cuatro años habrá, de forma constante, alrededor de 1 mil 500 personas trabajando directamente en la obra.

Ya en operación, el centro comercial debería generar unas 400 plazas y el foro, en funcionamiento normal, entre 200 y 250 personas. Cuando haya eventos, solo para limpieza, seguridad y logística, pueden requerirse unas 800 personas por evento.

¿Cómo están abordando el tema vial, que es una de las mayores preocupaciones?

Contratamos a una firma inglesa llamada Steer, que realizó todo el estudio de impacto vial y movilidad. Ellos ya nos presentaron soluciones que incluyen pasos a desnivel y reorganización de vías.

Todo lo que tengamos que hacer para mejorar la movilidad en el sector lo vamos a hacer, porque eso beneficia tanto al proyecto como a las zonas alrededor.

¿Qué medidas ambientales contempla el proyecto?

Todo el componente ambiental está siendo trabajado con expertos de Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a desarrollar un parque solar para generar energía limpia para el proyecto.

También se están diseñando sistemas para captar agua de lluvia y reutilizarla, además de plantas de tratamiento para que el agua que se descargue salga completamente limpia.

La basura se separará y compactará dentro del mismo proyecto para evitar contaminación. La visión es hacer un desarrollo verde, limpio y amigable con el medio ambiente.

¿Qué tipo de tecnología incorporará el complejo?

El Distrito Futeca integrará tecnología de punta en todos sus niveles, incluyendo seguridad, comunicación, comodidad y operación. La inteligencia artificial jugará un papel clave para optimizar la experiencia de los usuarios y mejorar la eficiencia operativa del complejo.

El proyecto también apuesta por soluciones innovadoras en movilidad. El sistema de parqueo inteligente permitirá gestionar los espacios mediante una aplicación, a través de la cual los usuarios podrán reservar su lugar con anticipación. Esto busca reducir el tráfico generado por quienes llegan a buscar estacionamiento.

Al momento de la reserva, cada visitante seleccionará la sección asignada, evitando pérdidas de tiempo dentro del recinto. El acceso estará controlado mediante tickets digitales y se limitará al número de vehículos que el complejo puede albergar.

Quienes no cuenten con un espacio reservado deberán optar por alternativas externas. Entre las soluciones complementarias se contemplan parqueos satélite y accesos peatonales seguros desde puntos cercanos, con el objetivo de mejorar la movilidad en el área.

Vista panorámica de cómo lucirá Distrito Futeca. (Foto Prensa Libre: Cortesía Futeca Corporación).

En el 2024 se habló de atraer eventos internacionales. ¿Ya hay conversaciones concretas?

Sí. Hemos estado en pláticas con Live Nation, uno de los promotores más grandes del mundo, y también con Creative Artists Agency (CAA), que representa a una enorme cantidad de artistas y deportistas.

Ellos se han sorprendido al ver que Guatemala pueda contar con un proyecto de primer mundo y están entusiasmados con la posibilidad de traer eventos de calidad mundial.

¿Cómo integrará Distrito Futeca la cultura guatemalteca?

El Distrito Futeca busca tener un impacto significativo en la cultura guatemalteca, al posicionar al país como un nuevo referente en la región y proyectarlo ante una audiencia internacional. El complejo funcionará como una vitrina para mostrar la identidad, el talento y las capacidades de Guatemala.

Además, el proyecto permitirá ampliar la oferta de experiencias culturales y artísticas, facilitando el acceso a eventos y actividades que actualmente no son comunes en el país.

En términos de diseño, la Galería Futeca incorporará elementos que conectan con el entorno local, como vistas hacia los principales volcanes de Guatemala, un aspecto que, según los desarrolladores, generó un impacto positivo desde la etapa conceptual y será uno de los atractivos del complejo.

¿Qué otras experiencias planean incorporar en el proyecto?

En la plaza central, que tendrá alrededor de 10 mil metros cuadrados, queremos incorporar muchas experiencias que nunca han llegado a Guatemala. Habrá fuentes musicales, pantallas gigantes para transmitir eventos gratuitos, anfiteatro para actividades artísticas y religiosas y se espera ofrecer shows gratuitos de diferentes temáticas.

La idea es que no todo sea de pago, sino que también existan espacios gratuitos para que la gente disfrute experiencias que normalmente solo ve en televisión o en otros países.

¿Qué les diría a quienes aún dudan de que una obra de esta magnitud pueda concretarse en Guatemala?

Les diría que crean, que confíen y que se sumen. Este no es un proyecto que solo beneficie a quienes lo desarrollamos; el gran ganador es Guatemala.

Cuando uno sueña, arma un buen equipo y trabaja con seriedad, sí se pueden hacer cosas grandes en este país.

Ficha técnica del Distrito Futeca

Foro Futeca: hasta 37 mil espectadores, espacio multifuncional.

Eventos: fútbol, conciertos, motocross, boxeo, ferias y congresos.

Galería Futeca: más de 40 comercios, Plaza Financiera, restaurantes tipo tenedor, área de comida rápida.

Hotel: cerca de 120 habitaciones (marca Hilton).

Plaza central: 10 mil m² con actividades gratuitas.