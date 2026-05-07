Escenario
Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona sonarán en concierto gratuito en zona 10
Un concierto gratuito con éxitos de Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona se celebrará el viernes 8 de mayo del 2026.
El concierto gratuito del viernes 8 de mayo del 2026 rendirá tributo a Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: Cortesía AVIA)
El concierto Song Legends rendirá tributo a los éxitos de Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona, en un evento gratuito que tendrá lugar en el centro comercial AVIA, zona 10.
La actividad no tiene costo y se celebrará el viernes 8 de mayo del 2026, a las 19 horas, en El Mercado Food Hall, del centro comercial AVIA, ubicado en la 12 calle 2-25 de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
“Un tributo en vivo a los éxitos de Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona para una noche llena de romance y nostalgia”, anunciaron los organizadores por medio de redes sociales.
La actividad se celebrará en el marco del Día de la Madre y recordará a las leyendas musicales más apreciadas por las madres guatemaltecas, quienes podrán disfrutar de sus canciones favoritas.
Fecha
Viernes 8 de mayo del 2026
Hora
19 horas
Lugar
Centro comercial AVIA, ubicado en la 12 calle 2-25 de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala
Entrada:
Gratuita
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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