Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona sonarán en concierto gratuito en zona 10

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Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona sonarán en concierto gratuito en zona 10

Un concierto gratuito con éxitos de Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona se celebrará el viernes 8 de mayo del 2026.

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El concierto gratuito del viernes 8 de mayo del 2026 rendirá tributo a Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: Cortesía AVIA)

El concierto Song Legends rendirá tributo a los éxitos de Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona, en un evento gratuito que tendrá lugar en el centro comercial AVIA, zona 10.

La actividad no tiene costo y se celebrará el viernes 8 de mayo del 2026, a las 19 horas, en El Mercado Food Hall, del centro comercial AVIA, ubicado en la 12 calle 2-25 de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

“Un tributo en vivo a los éxitos de Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona para una noche llena de romance y nostalgia”, anunciaron los organizadores por medio de redes sociales.

La actividad se celebrará en el marco del Día de la Madre y recordará a las leyendas musicales más apreciadas por las madres guatemaltecas, quienes podrán disfrutar de sus canciones favoritas.

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Fecha

Viernes 8 de mayo del 2026

Hora

19 horas

Lugar

Centro comercial AVIA, ubicado en la 12 calle 2-25 de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala

Entrada:

Gratuita

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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