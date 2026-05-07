Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona sonarán en concierto gratuito en zona 10

El concierto Song Legends rendirá tributo a los éxitos de Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona, en un evento gratuito que tendrá lugar en el centro comercial AVIA, zona 10.

La actividad no tiene costo y se celebrará el viernes 8 de mayo del 2026, a las 19 horas, en El Mercado Food Hall, del centro comercial AVIA, ubicado en la 12 calle 2-25 de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

“Un tributo en vivo a los éxitos de Luis Miguel, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona para una noche llena de romance y nostalgia”, anunciaron los organizadores por medio de redes sociales.

La actividad se celebrará en el marco del Día de la Madre y recordará a las leyendas musicales más apreciadas por las madres guatemaltecas, quienes podrán disfrutar de sus canciones favoritas.

Fecha

Viernes 8 de mayo del 2026

Hora

19 horas

Lugar

Centro comercial AVIA, ubicado en la 12 calle 2-25 de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala

Entrada:

Gratuita

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí