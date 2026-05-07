Escenario
Valtrez ofrecerá concierto especial para mamá en TrovaJazz: fecha, hora y entradas
Un concierto especial para celebrar a mamá al ritmo de boleros, trova, pop y el grupo guatemalteco Valtrez.
Los hermanos Valdez, integrantes de Valtrez, ofrecerán un concierto dedicado a mamá, el próximo sábado 9 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía TrovaJazz)
Se acerca el Día de la Madre y diversos eventos se ponen a disposición para festejarlo como merece. En la agenda de TrovaJazz destaca el concierto especial de Valtrez, celebrando a mamá.
Con una selección de boleros, trova y pop para celebrar a las madres, el concierto se celebrará el sábado 9 de mayo del 2026, a las 21 horas, en TrovaJazz, ubicado en Vía 6, 3-55, zona 4 de la Ciudad de Guatemala.
Adriana, Coki y Wicho Valdez, hermanos que conforman el famoso trío musical, serán los encargados de deleitar a los asistentes y atender las dedicatorias especiales.
Las entradas cuestan Q75 en preventa y Q100 el día del concierto. Están disponibles en la página de Vívelo. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2334-1241.
Fecha
Sábado 9 de mayo del 2026
Hora
21 horas
Lugar
TrovaJazz, Vía 6, 3-55, zona 4 de la Ciudad de Guatemala.
Entradas:
- Q75 en preventa
- Q100 el día del evento
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