Valtrez ofrecerá concierto especial para mamá en TrovaJazz: fecha, hora y entradas

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Valtrez ofrecerá concierto especial para mamá en TrovaJazz: fecha, hora y entradas

Un concierto especial para celebrar a mamá al ritmo de boleros, trova, pop y el grupo guatemalteco Valtrez.

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Los hermanos Valdez, integrantes de Valtrez, ofrecerán un concierto dedicado a mamá, el próximo sábado 9 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía TrovaJazz)

Se acerca el Día de la Madre y diversos eventos se ponen a disposición para festejarlo como merece. En la agenda de TrovaJazz destaca el concierto especial de Valtrez, celebrando a mamá.

Con una selección de boleros, trova y pop para celebrar a las madres, el concierto se celebrará el sábado 9 de mayo del 2026, a las 21 horas, en TrovaJazz, ubicado en Vía 6, 3-55, zona 4 de la Ciudad de Guatemala.

Adriana, Coki y Wicho Valdez, hermanos que conforman el famoso trío musical, serán los encargados de deleitar a los asistentes y atender las dedicatorias especiales.

Las entradas cuestan Q75 en preventa y Q100 el día del concierto. Están disponibles en la página de Vívelo. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2334-1241.

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Fecha

Sábado 9 de mayo del 2026

Hora

21 horas

Lugar

TrovaJazz, Vía 6, 3-55, zona 4 de la Ciudad de Guatemala.

Entradas:

  • Q75 en preventa
  • Q100 el día del evento

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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