“Luis Mi Sinfónico” vuelve al Teatro Lux con éxitos de Luis Miguel y orquesta en vivo

Luis Mi Sinfónico llega de nuevo al Teatro Lux para ofrecer una velada musical con la orquesta, banda y coro de Querido Arte, que interpretarán los grandes éxitos de Luis Miguel.

“Déjate llevar por la magia de un concierto sinfónico con voces que harán vibrar tu corazón, acompañadas de nuestra orquesta y banda. Una velada llena de pasión, romance y los grandes éxitos que han marcado generaciones: una noche de tributo al Sol”, anuncia la publicación de los organizadores.

Con temas como La Bikina, Culpable o No, Si Nos Dejan, Contigo en la Distancia, Inolvidable, Suave y La Incondicional, el concierto contará con las voces principales de Said Palacios y Athalie Herrera, así como músicos y coristas del Centro de Perfeccionamiento para las Artes de Querido Arte.

La cita será el jueves 21 de mayo del 2026, a las 20 horas, en el Teatro Lux, ubicado en la 6a. avenida 11-02, zona 1, Ciudad de Guatemala. Las entradas para la localidad General Lateral tienen un precio de Q200, mientras que las del área VIP Central ya están agotadas.

Para comprar boletos u obtener más información, los interesados pueden ingresar a este link o comunicarse al WhatsApp 4188-1017. Los fondos recaudados serán destinados a la formación y promoción de nuevos talentos guatemaltecos.

Fecha

Domingos 10, 17, 24 y 31 de mayo del 2026

Hora

16 horas

Lugar

Teatro Don Juan, 7a. avenida 5-37, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Entradas:

Q200 en General Lateral

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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