La historia de amor y fe detrás de la serenata anual a la Virgen de la Asunción que cumple 17 años en 2025

La historia de amor y fe detrás de la serenata anual a la Virgen de la Asunción que cumple 17 años en 2025

El 15 de agosto se celebrará el XVII concierto dedicado a la Virgen de la Asunción con la participación de destacados solistas, coro y orquesta bajo la dirección del maestro Mario Nájera.

María José Morales y Mario Chang iniciaron una tradición que cumple 15 años en 2023. (Foto Prensa Libre: cortesía Querido Arte)

María José Morales y Mario Chang son una pareja de destacados músicos guatemaltecos que han mantenido su promesa y agradecimiento a la Virgen de la Asunción. (Foto Prensa Libre: cortesía Querido Arte)

La Compañía Querido Arte, junto al Centro de Perfeccionamiento para las Artes, presenta un concierto de arias sacras dedicado a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala.

Esta actividad se empezó a desarrollar en el 2008 cuando los artistas Mario Chang, nominado al Grammy, y María José Morales pasaban por una etapa difícil en el comienzo de su carrera.  Mario Chang se enfrentaría a su primer concurso a nivel internacional en Italia –el cual ganó-, y sumado a ello, junto a María José darían el paso para crear Querido Arte, un proyecto que busca elevar el nivel artístico y la ópera en los niños, jóvenes y adultos guatemaltecos.

Desde entonces la pareja ofrece un concierto para Virgen como agradecimiento por las bendiciones recibidas durante cada año. 

Este año, la celebración incluirá la majestuosa Misa de Gloria de Giacomo Puccini, interpretada por destacados solistas, coro y orquesta bajo la dirección del maestro Mario Nájera. Un encuentro de fe, música y arte que, en su XVII edición, invita a vivir una tarde de fervor, devoción y belleza musical.

Viernes 15 de agosto

15 horas

Catedral Metropolitana, zona 1

Entrada gratuita

