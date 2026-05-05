Concierto de música clásica en Guatemala: Mozart, tango y piezas nacionales en vivo

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Concierto de música clásica en Guatemala: Mozart, tango y piezas nacionales en vivo

Una velada de música de cámara que será interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil Intercultural de Guatemala.

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Concierto de música clásica en Guatemala: Mozart, tango y piezas nacionales en vivo

La Orquesta Sinfónica Juvenil Intercultural ha realizado conciertos desde 2015. (Foto Prensa Libre: Cortesía Asies)

Un concierto especial de música de cámara estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Intercultural de Guatemala, con un repertorio que ofrecerá un recorrido por Europa, Latinoamérica y la cultura guatemalteca.

Con melodías de Mozart y Boccherini, así como tango y piezas nacionales, el evento se celebrará el jueves 14 de mayo del 2026, a las 19 horas, en la Alianza Francesa de Guatemala, 5a calle 10-55, zona 13, finca La Aurora; donde también se compartirá un cóctel.

Un concierto de cámara en un formato íntimo, donde la cercanía con los músicos transforma la experiencia en algo más profundo: una conexión directa con la emoción que solo la música en vivo puede generar”, indica el comunicado emitido por el Club Rotario Guatemala La Reforma, organizador del evento en el marco de su décimo aniversario.

La entrada tiene un costo de Q150, lo cual será destinado a la orquesta que se ha dedicado a formar y profesionalizar a más de 300 jóvenes músicos provenientes de distintas regiones del país, y ofrece un espacio para descubrir talento, construir identidad y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

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Para reservar lugares, se puede ingresar a este enlace o enviar un correo a rotarylareforma@gmail.com, donde se brindará más información.

Fecha

Jueves 14 de mayo del 2026

Hora

19 horas

Lugar

Alianza Francesa de Guatemala, 5a calle 10-55, zona 13, finca La Aurora.

Donación:

Q150

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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