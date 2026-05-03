Escenario
Festival de marimba llega al Zoológico La Aurora por el Día de la Madre
Un concierto especial de un ensamble de marimbas para compartir con mamá el domingo 10 de mayo en el Salón de Exposiciones del Zoológico La Aurora.
Si busca un espacio para compartir con mamá este ensamble de marimbas tendrá una actividad especial. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Se acerca el 10 de mayo y este ensamble de marimba es una opción para compartir con mamá y disfrutar de un momento entretenido y lleno de historia.
Se integrarán las marimbas Chapinlandia, Perla de Hormigo y Maderas Chapinas, que se presentarán en el Zoológico La Aurora.
En el lugar habrá pista de baile, así como opciones de comida y bebida.
Expertos comentan que, aunque los regalos físicos son una sorpresa agradable, sin duda los buenos momentos marcan experiencias que acercan a la familia, y celebrar a mamá es una excusa perfecta para buscarlas.
Fecha:
Domingo 10 de mayo
Hora:
A partir de las 11 horas
Lugar:
Salón de Exposiciones, Zoológico La Aurora, 5a. calle interior, finca La Aurora, zona 13
Ingreso:
Preventa Q175
En taquilla Q250
Entradas:
Al WhatsApp 5316-2841 o al link directo https://wa.link/h37v02
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