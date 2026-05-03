Festival de marimba llega al Zoológico La Aurora por el Día de la Madre

Se acerca el 10 de mayo y este ensamble de marimba es una opción para compartir con mamá y disfrutar de un momento entretenido y lleno de historia.

Se integrarán las marimbas Chapinlandia, Perla de Hormigo y Maderas Chapinas, que se presentarán en el Zoológico La Aurora.

En el lugar habrá pista de baile, así como opciones de comida y bebida.

Expertos comentan que, aunque los regalos físicos son una sorpresa agradable, sin duda los buenos momentos marcan experiencias que acercan a la familia, y celebrar a mamá es una excusa perfecta para buscarlas.

Fecha:



Domingo 10 de mayo

Hora:

A partir de las 11 horas

Lugar:

Salón de Exposiciones, Zoológico La Aurora, 5a. calle interior, finca La Aurora, zona 13

Ingreso:

Preventa Q175

En taquilla Q250

Entradas:

Al WhatsApp 5316-2841 o al link directo https://wa.link/h37v02

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