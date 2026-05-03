Festival de marimba llega al Zoológico La Aurora por el Día de la Madre

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Festival de marimba llega al Zoológico La Aurora por el Día de la Madre

Un concierto especial de un ensamble de marimbas para compartir con mamá el domingo 10 de mayo en el Salón de Exposiciones del Zoológico La Aurora.

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Si busca un espacio para compartir con mamá este ensamble de marimbas tendrá una actividad especial. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Si busca un espacio para compartir con mamá este ensamble de marimbas tendrá una actividad especial. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Se acerca el 10 de mayo y este ensamble de marimba es una opción para compartir con mamá y disfrutar de un momento entretenido y lleno de historia.

Se integrarán las marimbas Chapinlandia, Perla de Hormigo y Maderas Chapinas, que se presentarán en el Zoológico La Aurora.

En el lugar habrá pista de baile, así como opciones de comida y bebida.

Expertos comentan que, aunque los regalos físicos son una sorpresa agradable, sin duda los buenos momentos marcan experiencias que acercan a la familia, y celebrar a mamá es una excusa perfecta para buscarlas.

Fecha:


Domingo 10 de mayo

Hora:

A partir de las 11 horas

Lugar:

Salón de Exposiciones, Zoológico La Aurora, 5a. calle interior, finca La Aurora, zona 13

Ingreso:

Preventa Q175
En taquilla Q250

Entradas:

Al WhatsApp 5316-2841 o al link directo https://wa.link/h37v02

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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