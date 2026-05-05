“¿Qué te hago si lo encuentro?”: show por el Día de la Madre en Guatemala

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“¿Qué te hago si lo encuentro?”: show por el Día de la Madre en Guatemala

Un evento para celebrar el Día de la Madre y recordar, entre risas, una de sus frases célebres: “¿Qué te hago si lo encuentro?”

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Una de las frases célebres de mamá se convierte en espectáculo. ¿Qué te hago si lo encuentro? promete una velada especial por el Día de la Madre, cargada de risas y emociones para celebrar la fecha.

Protagonizado por el actor guatemalteco Jorge Ramírez y la comediante Lucía Mercedes, el espectáculo combina teatro y stand up en un ambiente familiar con gastronomía peruana.

¿Qué te hago si lo encuentro? se presentará el próximo domingo 10 de mayo del 2026, a partir de las 13 horas, en Indigo Restaurante, 13 avenida 20-69, zona 10, interior Casa Mandarina.

El ingreso es por consumo, pero se pueden reservar los lugares con Q50 por persona, consumibles en el restaurante. Reservas e información: 3006-8338.

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Fecha

Domingo 10 de mayo del 2026

Hora

13 horas

Lugar

Indigo Restaurante, 13 avenida 20-69, zona 10, interior Casa Mandarina.

Ingreso:

Por consumo. Reservas por Q50 por persona, consumibles en el lugar.

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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