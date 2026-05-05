Escenario
“¿Qué te hago si lo encuentro?”: show por el Día de la Madre en Guatemala
Un evento para celebrar el Día de la Madre y recordar, entre risas, una de sus frases célebres: “¿Qué te hago si lo encuentro?”
Una de las frases célebres de mamá se convierte en espectáculo. ¿Qué te hago si lo encuentro? promete una velada especial por el Día de la Madre, cargada de risas y emociones para celebrar la fecha.
Protagonizado por el actor guatemalteco Jorge Ramírez y la comediante Lucía Mercedes, el espectáculo combina teatro y stand up en un ambiente familiar con gastronomía peruana.
¿Qué te hago si lo encuentro? se presentará el próximo domingo 10 de mayo del 2026, a partir de las 13 horas, en Indigo Restaurante, 13 avenida 20-69, zona 10, interior Casa Mandarina.
El ingreso es por consumo, pero se pueden reservar los lugares con Q50 por persona, consumibles en el restaurante. Reservas e información: 3006-8338.
Fecha
Domingo 10 de mayo del 2026
Hora
13 horas
Lugar
Indigo Restaurante, 13 avenida 20-69, zona 10, interior Casa Mandarina.
Ingreso:
Por consumo. Reservas por Q50 por persona, consumibles en el lugar.
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí