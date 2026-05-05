“¿Qué te hago si lo encuentro?”: show por el Día de la Madre en Guatemala

Una de las frases célebres de mamá se convierte en espectáculo. ¿Qué te hago si lo encuentro? promete una velada especial por el Día de la Madre, cargada de risas y emociones para celebrar la fecha.

Protagonizado por el actor guatemalteco Jorge Ramírez y la comediante Lucía Mercedes, el espectáculo combina teatro y stand up en un ambiente familiar con gastronomía peruana.

¿Qué te hago si lo encuentro? se presentará el próximo domingo 10 de mayo del 2026, a partir de las 13 horas, en Indigo Restaurante, 13 avenida 20-69, zona 10, interior Casa Mandarina.

El ingreso es por consumo, pero se pueden reservar los lugares con Q50 por persona, consumibles en el restaurante. Reservas e información: 3006-8338.

Fecha

Domingo 10 de mayo del 2026

Hora

13 horas

Lugar

Indigo Restaurante, 13 avenida 20-69, zona 10, interior Casa Mandarina.

Ingreso:

Por consumo. Reservas por Q50 por persona, consumibles en el lugar.

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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