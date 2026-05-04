Noche Cultural en el Banco de Guatemala: arte, historia y entrada gratuita

Salud y Familia

Noche Cultural en el Banco de Guatemala: arte, historia y entrada gratuita

Una noche de arte, historia, música y cultura se celebrará en las instalaciones del Banco de Guatemala, zona 1.

|

time-clock

Noche Cultural en el Banco de Guatemala: arte, historia y entrada gratuita

La Noche Cultural del Banco de Guatemala será el viernes 8 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El Banco de Guatemala abrirá sus puertas durante la noche del viernes 8 de mayo del 2026 para ofrecer un espacio con arte, historia y tradición en su Noche Cultural.

Los visitantes podrán apreciar la exposición Arte y memoria del Centro Cívico de Guatemala, recorrer el Museo Numismático para conocer la historia de los billetes y monedas del país, así como disfrutar de marimba, show de títeres y otras actividades.

La Noche Cultural tendrá lugar el viernes 8 de mayo del 2026, de 17 a 21 horas, en las instalaciones del Banco de Guatemala, 7a. avenida 22-01, zona 1, Ciudad de Guatemala.

La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa, además, habrá venta de comida y parqueo sin costo.

LECTURAS RELACIONADAS

A la izquierda, primeras emisiones de billetes tras la reforma monetaria de 1968; a la derecha, versiones más recientes de los billetes de Q1 y Q100. (Foto, Prensa Libre Banguat/Glenda Burrión)

Cómo han evolucionado los billetes de Guatemala desde 1972 y los anuncios del Banguat para el 2026

chevron-right
La moneda conmemorativa de Carlos Mérida junto a una vista de la Plaza Carlos Mérida, el mural “Sacerdotes danzantes mayas” ubicado en el Banco de Guatemala y una fotografía del artista guatemalteco homenajeado.

Moneda Conmemorativa de Carlos Mérida aún disponible en el Banguat: así puede comprarla

chevron-right

Fecha

Viernes 8 de mayo del 2026

Hora

17 a 21 horas

Lugar

Banco de Guatemala, 7a. avenida 22-01, zona 1 de la Ciudad.

Ingreso:

Entrada y parqueo gratuitos

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

Banco de Guatemala Exposición de arte Marimba Moneda de guatemala Qué hacer en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '