Las mejores ofertas y promociones para festejar a las madres

Elektra presentó la estrategia creativa de la campaña, construida sobre una premisa,en 2026, el fútbol domina la conversación y el fanatismo se vive dentro del hogar. Bajo esa lectura del contexto, la marca definió su posicionamiento para la temporada como “La Tienda Oficial de los Fanáticos”, una plataforma de comunicación con visión de largo plazo que conecta con la emoción real del consumidor.

Asimismo, se anunció un despliegue 360 de campaña en televisión, radio, prensa, digital y activaciones en tienda, acompañado por la participación de figuras reconocidas vinculadas al universo del fútbol, tanto en materiales audiovisuales como en punto de venta y contenido digital.

“Esta temporada responde al propósito de generar prosperidad incluyente, de acercar soluciones reales a las familias guatemaltecas, integrando la fortaleza de Tiendas Elektra, Banco Azteca e Italika para ofrecer productos de calidad, precios accesibles y opciones de financiamiento simples y cercanas”, comentó Rosa María Castañeda, directora de Mercadeo de Grupo Salinas Guatemala.

Los directores de categoría presentaron las principales ofertas de temporada

En Hogar, Elektra dio a conocer opciones en línea blanca, entretenimiento y muebles, con propuestas destacadas en refrigeración, lavadoras, estufas, televisores, audio, colchones, camas, salas, comedores y combos mundialistas. La categoría resaltó facilidades como cuotas semanales accesibles mediante el Préstamo Sin Peros de Banco Azteca, descuentos especiales y beneficios adicionales en productos seleccionados.

Elektra dio a conocer opciones en línea blanca, entretenimiento y muebles, con propuestas destacadas en refrigeración, lavadoras, estufas, televisores, audio, colchones, camas, salas, comedores y combos mundialistas. La categoría resaltó facilidades como cuotas semanales accesibles mediante el Préstamo Sin Peros de Banco Azteca, descuentos especiales y beneficios adicionales en productos seleccionados. En Conectividad , se presentó una oferta enfocada en celulares, cómputo y tablets, con marcas líderes y equipos aspiracionales para quienes buscan regalar tecnología, productividad y entretenimiento. Además, se comunicaron incentivos adicionales por compras realizadas con financiamiento de Banco Azteca.

, se presentó una oferta enfocada en celulares, cómputo y tablets, con marcas líderes y equipos aspiracionales para quienes buscan regalar tecnología, productividad y entretenimiento. Además, se comunicaron incentivos adicionales por compras realizadas con financiamiento de Banco Azteca. En Movilidad, se destacó la fortaleza de Italika por sus atributos de calidad, respaldo y garantía, así como su portafolio para distintos segmentos de uso. La compañía también reforzó su liderazgo en acceso a financiamiento para motocicletas nuevas, poniendo a disposición del cliente distintas marcas y facilidades de compra.

Adicionalmente, presentó una promoción especial de temporada para clientes que compren con el Préstamo Sin Peros de Banco Azteca en Tiendas Elektra, fortaleciendo así la propuesta de valor con una combinación de ofertas, premios y accesibilidad financiera.

Esta promoción lleva el nombre “Fanáticos de las promos” que reúne a las marcas de prestigio LG, RCA, Frigidaire, Intap y Sinai. Los clientes que adquieran productos seleccionados de estas marcas en Tiendas Elektra y elektra.com.gt, en sus compras al crédito con “Préstamos SIN peros” de Banco Azteca, hasta el 27 de julio, podrán ganar increíbles premios que incluyen televisores, sillones, frigobar, muebles de experiencias, bocinas y cuentas Guardadito con saldo de Q500, Q1,000 y hasta Q2 mil, con tan solo presentar su factura de pago.

Con este lanzamiento, Elektra reafirma su compromiso de seguir acercando oportunidades reales de compra a más familias guatemaltecas, en una temporada donde regalar, equiparse y vivir la pasión del fanatismo en casa será más accesible.