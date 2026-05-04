Escenario
“Bodas de sangre” se presenta en mayo en la Universidad Popular: todos los detalles
La historia de una boda que termina en tragedia llega a la Universidad Popular con la obra de teatro “Bodas de sangre”, de Federico García Lorca.
(Foto Prensa Libre: Cortesía Universidad Popular)
Bodas de sangre llega a las tablas de la Universidad Popular para contar la historia trágica de una joven que, a punto de casarse con un hombre respetable, se ve atrapada en un amor prohibido con un antiguo amante.
“La tensión entre las expectativas sociales y los sentimientos profundos desemboca en un conflicto interno que refleja las fuerzas irracionales y los deseos reprimidos. La obra explora temas como la pasión, la muerte, el destino y la lucha entre la tradición y la libertad individual”, explica la sinopsis.
Escrita por Federico García Lorca, dirigida por Arturo Rodríguez y producida por Arte Punto, la obra de teatro se presentará los sábados 9, 16, 23 y 30 de mayo, a las 19 horas, en el Teatro "Manuel Galich" de la Universidad Popular (UP), 10ª calle 10-32, zona 1.
El costo de la entrada es de Q100; sin embargo, los organizadores ofrecen un precio especial al adquirir los boletos en preventa. Más información en el teléfono de la UP: 2232-5181.
Fecha:
Sábados 9, 16, 23 y 30 de mayo del 2026
Hora:
19 horas
Lugar:
Teatro "Manuel Galich" de la Universidad Popular, 10ª calle 10-32, zona 1.
Entradas:
Q100
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