Todo sobre “Querida: El Musical”: elenco, fechas y lugar de presentación en Guatemala

Querida: El Musical, cuenta con más de 35 artistas en escena, incluyendo bailarines, orquesta y mariachi en vivo que interpretan los grandes éxitos de la época. Se trata de una producción guatemalteca, creada por Alejandra Argueta bajo la firma de la productora Quinta Columna.

El espectáculo se desarrolla en tres escenarios, destacando la recreación de un nostálgico cabaret de los años 50. En este ambiente, las historias de amor, desengaño e infidelidad se entrelazan al ritmo de canciones emblemáticas de figuras como Rocío Dúrcal, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel ("El Divo de Juárez") y Lola Beltrán.

Tras su exitoso estreno en 2019, la obra ha regresado en diversas temporadas gracias a la demanda del público. Esta experiencia, que invita al espectador a un viaje al pasado, cuenta con la dirección artística de Elma Ramírez y la dirección musical de Roberto Estrada.

Entre el elenco están Davida Betancourth, Sebastián Chavarría, Marcela Fernández, Francisco Almorza, Gloria Marina, por mencionar algunos.

Fecha:

Del viernos 8 al sábado 20

Horario:

Viernes 20.30 horas y sábados 20 horas

Lugar:

Teatro Lux, 6a. avenida y 11 calle zona 1

Entradas;

Las entradas en TicketGT @ticketgt

https://ticketgt.com/tickets/es/Ticket_GT y el día del evento.

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