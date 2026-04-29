La obra “Marcelino pan y vino” llegará al Teatro IGA Dick Smith en mayo 2026

Los domingos de mayo traen la obra "Marcelino pan y vino", la historia que cuenta el momento en que un convento de frailes capuchinos llega a su puerta un niño envuelto en pañales, sobre un manto celeste.

Los frailes lo bautizan con el nombre de Marcelino; lo cuidan, protegen y educan, y, sobre todo, le dan mucho amor.

Con el paso de los años, Marcelino —un niño juguetón y curioso— sube al desván del convento y descubre una imagen de Cristo crucificado.

El milagro sucede cuando la imagen cobra vida. El pequeño comparte con Jesús pan y vino. Es ahí donde ocurre el gran milagro: la esperanza de Marcelino se hace realidad.

La obra está bajo la dirección de Óscar S. Puga. En esta temporada tres talentosos niños interpretan a Marcelino. Ángel Adriel, de tan solo 4 años, interpretando al más pequeño; así como Juan Martín Choriego Barneond e Ian Alexander Rosales García.

También participarán Sergio Luna, Roger Ovalle, Leonardo Palencia, Isaí Larios, Adolfo Portillo, Oswaldo Contreras, Carlos Leiva, Luis Choriego, Francisco Trujillo, Ricky Quijada, Yuliam Palacios y Melany García, así como su director.

En este año Franciscano, celebramos dentro de la obra con alusión al tema de los 800 años de San Francisco de Asís.

Fecha

Domingos de mayo 2026

Hora

11 horas

Lugar

Teatro del IGA Dick Smith (Ruta 1 4-05, zona 4, ciudad capital).

Precios y localidades

Preventa:

Platea: Q160

Balcón: Q140



Día de la función:

Platea Q180

Balcón: Q160

Se tienen precios especiales para grupos parroquiales, más información al WhatsApp 5173 - 6937.

Venta de entradas

Boletos a la venta en la página de Culturales IGA o en la taquilla el día del evento.

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