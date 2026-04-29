Escenario
La obra “Marcelino pan y vino” llegará al Teatro IGA Dick Smith en mayo 2026
La obra “Marcelino pan y vino” se presentará en el Teatro IGA Dick Smith, con una puesta en escena que relata la historia de un niño que trae fe y esperanza.
La obra de Marcelino Pan y Vino se presentará los domingos de mayo. (Foto Prensa Libre: Cosmos Producciones)
Los domingos de mayo traen la obra "Marcelino pan y vino", la historia que cuenta el momento en que un convento de frailes capuchinos llega a su puerta un niño envuelto en pañales, sobre un manto celeste.
Los frailes lo bautizan con el nombre de Marcelino; lo cuidan, protegen y educan, y, sobre todo, le dan mucho amor.
Con el paso de los años, Marcelino —un niño juguetón y curioso— sube al desván del convento y descubre una imagen de Cristo crucificado.
El milagro sucede cuando la imagen cobra vida. El pequeño comparte con Jesús pan y vino. Es ahí donde ocurre el gran milagro: la esperanza de Marcelino se hace realidad.
La obra está bajo la dirección de Óscar S. Puga. En esta temporada tres talentosos niños interpretan a Marcelino. Ángel Adriel, de tan solo 4 años, interpretando al más pequeño; así como Juan Martín Choriego Barneond e Ian Alexander Rosales García.
También participarán Sergio Luna, Roger Ovalle, Leonardo Palencia, Isaí Larios, Adolfo Portillo, Oswaldo Contreras, Carlos Leiva, Luis Choriego, Francisco Trujillo, Ricky Quijada, Yuliam Palacios y Melany García, así como su director.
En este año Franciscano, celebramos dentro de la obra con alusión al tema de los 800 años de San Francisco de Asís.
Fecha
Domingos de mayo 2026
Hora
11 horas
Lugar
Teatro del IGA Dick Smith (Ruta 1 4-05, zona 4, ciudad capital).
Precios y localidades
Preventa:
Platea: Q160
Balcón: Q140
Día de la función:
Platea Q180
Balcón: Q160
Se tienen precios especiales para grupos parroquiales, más información al WhatsApp 5173 - 6937.
Venta de entradas
Boletos a la venta en la página de Culturales IGA o en la taquilla el día del evento.