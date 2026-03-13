“La barca sin pescador”: la clásica obra de Alejandro Casona llega al teatro de la Universidad Popular

La clásica obra de teatro de Alejandro Casona, La barca sin pescador, se presentará los sábados 14 y 21 de marzo, a las 19 horas, en la sala Manuel Galich de la Universidad Popular, zona 1, Ciudad de Guatemala.

La puesta en escena “narra cómo el empresario Ricardo Jordán, al borde de la quiebra, pacta con el Caballero Negro para salvar su fortuna a cambio de la muerte de un pescador desconocido. Tras lograr sus riquezas, la culpa lo lleva a la aldea del difunto, donde conoce a la viuda, Estela, y encuentra el amor y una vida auténtica, renunciando a su pasado materialista”, detalla la sinopsis.

Las entradas tienen un valor de Q60 en preventa y Q75 en taquilla los días de las presentaciones. Para más información, contactar al teléfono 2232-5590 o al WhatsApp 5645-6530.

La presentación está a cargo de la Compañía de Teatro de la Universidad Popular, bajo la dirección de Fernando Juárez.

Fecha

Sábados 14 y 21 de marzo

Hora

19 horas

Lugar

Universidad Popular, sala Manuel Galich, 10a. calle 10-32, zona 1, Ciudad de Guatemala

Precio

Q60 en preventa y Q75 los días de las presentaciones

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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