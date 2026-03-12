Francisco Páez de Malacates Trébol Shop canta con las mezclas del padre Guilherme en el concierto de Explanada 5

El Padre Guilherme dejó en Guatemala una noche llena de momentos importantes durante el concierto que ofreció en Explanada 5, el jueves 12 de marzo.

Entre mensajes de fe y esperanza, uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Francisco Páez, voz principal de Malacates Trébol Shop, salió al escenario para interpretar Ni un centavo, mientras Guilherme realizaba sus mezclas.

En su página oficial, Malacates Trébol Shop compartió que esta canción nació de una experiencia personal de Páez.

“Una tarde aburrida de lunes, en medio de una entrega de maquetas —estudié arquitectura—, Juan Luis «Piolly» me llamó por teléfono para pedirme que lo acompañara al lugar de ensayo para componer canciones nuevas”, compartió.

“Nos dirigimos a la «Casa Jaguar», un lugar de ensayo que compartíamos con la banda Golpes Bajos. Me dijo que desde hacía algún tiempo quería armar una canción con un círculo armónico interesante que había creado en la guitarra”, explicó Páez.

“Empezamos a compartir cómo nos había ido el fin de semana. Yo le contaba que un amigo en común había ofrecido llevarme a Antigua Guatemala, porque irían con la chava que me gustaba entonces”, relató.

“Me ofreció presentármela. Me dijo que lo esperara en el «Café Oro» a las 15 horas y que pasaría por mí. Después de cinco horas desistí de esperarlo y emprendí una noche solitaria, con poca fortuna”, dijo.

“Sabía que Roberto Mora, de Extinción, iba a tener un concierto y salí a buscarlo. Al llegar al lugar quise entrar por el «backstage» para saludarlo, pero la seguridad no me lo permitió. Después de varios intentos terminé en la acera, con una manada en la cara”.

“Ya pasado de chelas, intenté arrancar sin éxito el carro que me había prestado mi hermana, un escarabajo que no me animaba a llevar a Antigua. Le contaba a Piolly con lujo de detalles cómo había terminado mi noche, y me propuso que terminara de contarle la historia, pero esta vez cantando la anécdota sobre esa línea armónica. Así fue como comencé:

‘Y toqué y toqué, el portón que no se abrió, otra puerta se cerró…’”.

“Pasaron aproximadamente 20 minutos y la canción ya se había hecho —casi por sí misma—. Fue algo mágico, donde las palabras se presentaban por sí solas”, recordó el intérprete.

Padre Guilherme junto a Francisco Páez en el concierto en Explanada 5. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El 7 de febrero, Malacates Trébol Shop celebró 29 años de trayectoria y es uno de los grupos más destacados de Guatemala.

¿Quién es el Padre Guilherme?

La pasión del sacerdote por la mezcla de música comenzó cuando, por problemas económicos, organizaba fiestas de karaoke y decidió animar a los jóvenes con canciones de Guns N’ Roses, AC/DC, entre otras. Tomó un curso de DJ y lo convirtió en su nuevo pasatiempo.

Su habilidad lo ha llevado lejos: fue invitado a animar la Jornada Mundial de la Juventud del 2023, en Lisboa, ante una multitud de 1.5 millones de asistentes.

Desde entonces, su nombre ha aparecido en carteles de algunos de los eventos más reconocidos de la escena electrónica, incluidos Afterlife, en Hï Ibiza; Medusa Festival (España) y Zamna Festival (Chile).

También se ha presentado en lugares emblemáticos de alto valor simbólico, como el Cristo Redentor, en Río de Janeiro; el Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers, en Roma; Hope Happening, en Bruselas; La Clairière, en París; Catholic Youth Day, en Rumania; H-Live, en México, y en Plaza Cibeles, en Madrid.

En diciembre del 2025 se hizo viral al incluir un mix de la canción “La Guadalupana” en su repertorio.