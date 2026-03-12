“Guate pide tu bendición”: invitan al papa León XIV a visitar Guatemala durante concierto del padre Guilherme

Desde la Explanada 5, jóvenes católicos que se reunieron para ser testigos de la fusión de la música sacra y el mensaje de fe católica, a través de la energía del “dancefloor” que presenta el DJ padre Guilherme, aprovecharon para extender una petición al papa León XIV.

Previo a presenciar la fusión de la música techno y sacra, los asistentes se tomaron un tiempo para grabar un video de petición que llegue hasta el Vaticano, con el que las nuevas juventudes buscan la visita del Santo Padre a tierras guatemaltecas.

La Pastoral Juvenil Arquidiocesana compartió la iniciativa al anunciar la visita del padre Guilherme, como muestra del deseo de las nuevas generaciones de recibir su visita y su bendición para el país.

“Esta iniciativa se plantea como un gesto simbólico de unidad, oración y esperanza, impulsado por una juventud que quiere hacer escuchar su voz desde la fe”, dijo en su momento la Pastoral, cuyos integrantes grabaron el video de la petición al estilo particular de Guatemala.

Apoyados en una canción centrada en el mensaje “Guate pide tu bendición”, los asistentes corearon la melodía que invita al Santo Padre a reunirse con los fieles devotos en Guatemala y extender su bendición al país.

Con imágenes de fondo de diversos paisajes de Guatemala, la canción destaca: “Guate pide tu bendición, con amor e ilusión. La eterna primavera espera tu luz”, dice parte de la letra que jóvenes corearon este 12 de marzo del 2026.

Con una mezcla de dancefloor y música Sacra, el padre Guilherme se presenta en concierto en Guatemala.

“Guatemala te llama, Guatemala te espera con amor y esperanza, todos por Jesús”, dice parte de la invitación que la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, jóvenes católicos y público presente enviaron al papa León XIV, previo al inicio del concierto.

La actividad forma parte de Demos Pulso, cuyo lema es: “Una nueva generación invitando al papa”, con lo cual buscan nuevamente la visita del líder de la Iglesia católica a tierras guatemaltecas.

Jóvenes envían mensaje al papa León XIV para solicitarle su visita a Guatemala.

Entre porras y muestras de alegría, los asistentes al concierto corearon “La juventud del papa, esta es”, en alusión a su cercanía con los jóvenes, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

