Padre Guilherme: Las primeras imágenes del concierto lleno de emociones en Explanada 5

Explanada 5, con capacidad para 10 mil personas, abrió las puertas a las 16 horas para iniciar las actividades previas al espectáculo que los jóvenes esperan vivir junto a uno de los DJ más reconocidos de la música moderna, dedicado a la música católica cristiana y que combina ritmos de artistas reconocidos. El sacerdote Guilherme Guimarães Peixoto, conocido como Padre Guilherme, es el invitado de honor.

“Intenté encontrar una manera de hablar de Cristo a través de la música electrónica”, dijo el padre DJ al finalizar la misa en Catedral Metropolitana, el pasado 11 de marzo.

El evento y concierto del jueves 12 de marzo forma parte de su gira internacional Hope Tour, con la que recorre distintos países y lleva un mensaje de fe y esperanza por medio de la música electrónica.

La visita del artista y líder religioso a Guatemala se enmarca dentro de Demos Pulso y de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana.

Previo al espectáculo se tuvo espacio para una feria vocacional, en la que participó el Seminario Mayor de la Asunción, además de confesionarios para quienes deseaban recibir el sacramento de la reconciliación.

El ministerio católico Presencia fue quien abrió la agenda musical, el grupo está integrado por Luis Cifuentes, líder y voz principal, con 27 años de ministerio; Edgar González, segunda voz y guitarra eléctrica; Henry González, en la batería; Mario Mazariegos, en la guitarra eléctrica, y Alexis Borges, en el bajo.

“Tenemos el honor de cantarle a una mujer que nos ama”, dijo Cifuentes, y su voz se mezcló con los gritos del público mientras empezaba a cantar Reina del Cielo, dedicada a la Virgen María.

Mar Abierto siguió en el horario estimado, a las 19 horas. La agrupación está integrada por siete músicos de diferentes parroquias, entre ellos el exintegrante de la banda Viernes Verde, Alejandro Gillot, en la batería.

Familias y amigos comparte de este espectáculo cristiano católico. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Su voz principal es Leonardo Ramírez; le siguen Javier Fuentes, en la guitarra líder; Fernanda Tiú, como voz femenina; Estuardo Chiquín, en el bajo; Franky Chang, en la batería, y Manuel González, en la guitarra base.

Mar Abierto también está en el escenario del 12 de marzo en Explanada 5. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Con esta invitación para abrir el concierto del padre nos sentimos muy dichosos, honrados y felices y, al mismo tiempo, con mayor responsabilidad, pues todo viene de Dios”, aseguró Ramírez en una entrevista previa al show, quien explicó que se han preparado con oración, eucaristías, ayunos y ensayos, y han puesto en manos de Dios su participación.

Participará también JP Rodríguez, y a las 20.30 horas se espera la presentación del Padre Guilherme.