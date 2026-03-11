En Vivo: Padre Guilherme concelebra misa en Catedral Metropolitana antes de su concierto



El sacerdote y DJ portugués padre Guilherme se encuentra en Guatemala y dirigió una misa en la Catedral Metropolitana la tarde del jueves 11 de marzo, lugar al que se dirigió bajando del avión en una visita que hizo a México después que el último fin de semana presentó un concierto en El Salvador, comentan los organizadores.

La misa comenzó cerca de tres minutos antes de las 17 horas, en la que se le dio la bienvenida al sacerdote y artista con un cálido abrazo. Dentro del ofrecimiento de la ceremonia se ofreció a los jóvenes y también a quienes están en el Centro Correccional Las Gaviotas.

Se espera que el sacerdote presente un espectáculo de música y luces en Explanada 5 el jueves 12 de marzo.

El evento es parte de su gira internacional Hope Tour, con la que el religioso recorre distintos países llevando un mensaje de fe y esperanza a través de la música electrónica. Estuvo en El Salvador en su presentación más reciente y también visitó México antes de venir a Guatemala.

La visita del artista y líder religioso en Guatemala se enmarca dentro de Demos Pulso y de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana.

Dentro del repertorio de la noche se esperan piezas como We Want Peace, Ave Maria, Instrumento de Paz, Protégeme Señor con tu Espíritu, El Grano de Mostaza y The Church Bells.

Se ha publicado un video en el que se escucha al sacerdote hablar en español con la energía que le caracteriza.

"¡Hola, Guatemala! Soy el padre Guilherme... El 12 de marzo estaré en Guatemala en la Explanada 5... Será una noche muy especial y vamos a compartir música, energía y un mensaje de fe y esperanza", dice, además de dar una bendición en un video publicado horas antes de su presentación.

Una misa especial

Con los atuendos morados que representan la cuaresma la misa fue celebrada por los padres Luis René Sandoval, Eddy Avendaño y el padre Padre Guilherme

La parte del evangelio principal fue leida en portugués y español.

"Tenemos a veces que ser como el salmón y nadar contra la corriente", expresó Avendaño comentando las necesidades de los jóvenes que participaban en el evento.

Carlos Quiroa, de la Pastoral Juvenil comparte que la visita del sacedorte y DJ ha sido una alianza para que el sacerdote visitara el país y que se llegue a los jóvenes.

¿Qué se espera en el concierto?

La pasión del sacerdote por la mezcla de música comenzó cuando, por problemas económicos, organizaba fiestas de karaoke y decidió animar a los jóvenes con canciones de Guns N’ Roses, AC/DC, entre otras. Tomó un curso de DJ y lo convirtió en su nuevo pasatiempo.

Su habilidad lo ha llevado lejos: fue invitado a animar la Jornada Mundial de la Juventud en el 2023, en Lisboa, ante una multitud de 1.5 millones de asistentes.

Los organizadores comentan que se tendrán confesiones en el lugar, actividades para fortalecer la espiritualidad, además de una petición especial de los jóvenes guatemaltecos que piden al Papa León XIV que visite el país.

Desde entonces, su nombre ha aparecido en lineups de algunos de los eventos más reconocidos de la escena electrónica, incluidos Afterlife en Hï Ibiza, Medusa Festival (España) y Zamna Festival (Chile).

También se ha presentado en lugares emblemáticos de alto valor simbólico como el Cristo Redentor, en Río de Janeiro; Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers (Roma); Hope Happening (Bruselas); La Clairière (París); Catholic Youth Day (Rumania); H-Live (México) y en Plaza Cibeles (Madrid).

En diciembre del 2025 se hizo viral al incluir un mix de la canción La Guadalupana en su repertorio.

En el anuncio de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana se explica que el artista es reconocido por su estilo único al integrar la energía del “dancefloor” con elementos de música sacra y una narrativa de fe.

Además del show principal, el evento incluirá espacios de contenido y comunidad, como participación de grupos locales y momentos de encuentro para los asistentes.