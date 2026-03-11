Las 14 frases del padre DJ Guilherme en Guatemala durante misa en Catedral Metropolitana

El sacerdote y DJ portugués padre Guilherme se dirigió a los jóvenes y feligreses que lo escucharon en la Catedral Metropolitana, durante la misa que presidió la tarde del jueves 11 de marzo. En un mensaje compartió acerca de los comienzos en la música y de temáticas inspiradoras.

El religioso se encuentra en Guatemala como parte de su gira internacional Hope Tour. Tras aterrizar en el país, se dirigió directamente a la Catedral Metropolitana, luego de visitar México y presentarse el fin de semana anterior en un concierto en El Salvador, comentaron los organizadores.

La misa comenzó cerca de tres minutos antes de las 17 horas. Durante la ceremonia se dio la bienvenida al sacerdote y artista con un cálido aplauso. En las intenciones también se recordó a los jóvenes y a quienes se encuentran en el Centro Correccional Las Gaviotas, mencionando el amor de Dios hacia ellos.

Al final de la celebración, el sacerdote compartió un mensaje de casi 15 minutos con los asistentes.

Se espera que el sacerdote portugués presente un espectáculo de música y luces en Explanada 5 el jueves 12 de marzo.

El evento forma parte de su gira internacional Hope Tour, con la que recorre distintos países llevando un mensaje de fe y esperanza a través de la música electrónica.

La visita del artista y líder religioso en Guatemala se enmarca dentro de Demos Pulso y de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana.

Las frases del padre DJ Guilherme en Guatemala

Durante su mensaje, el sacerdote habló sobre su inspiración en los papas que han guiado a la Iglesia católica.

“Siempre tuve un cariño muy especial por Juan Pablo II, por el papa Benedicto XVI. Pero el papa Francisco, con sus palabras, empezó a tocar mucho el corazón de los sacerdotes. Comenzó a hablarnos y a desafiarnos a nosotros, que somos sacerdotes, a no tener miedo”, expresó.

El sacerdote explicó que parte de ese llamado consiste en vivir la fe con humildad.

También afirmó que los cristianos no deben temer involucrarse en la vida cotidiana ni en los desafíos del mundo.

“Los cristianos y los sacerdotes no deben tener miedo de ensuciarse las manos. No debemos tener miedo de lo que otros puedan decir acerca de lo que hacemos o acerca de la Iglesia que representamos”.

Cómo comenzó su proyecto musical

El sacerdote también compartió con los asistentes cómo surgió su proyecto de evangelización a través de la música electrónica.

“Este proyecto comenzó en mi parroquia, con los jóvenes y con los catequistas”, explicó.

Recordó que, en sus inicios, el objetivo era apoyar a su comunidad parroquial.

1. “Las deudas fueron pagadas, los impuestos fueron pagados y la iglesia parroquial también fue restaurada. Restauramos las salas para los jóvenes y para la catequesis, y comenzamos también el edificio para los scouts”.

Según contó, todo empezó con una actividad sencilla.

“Todo comenzó con un karaoke. En medio de las canciones abría la computadora, escogía la música y animaba el karaoke con el grupo coral de jóvenes. Todo empezó así, hace unos veinte años”.

Con el tiempo decidió formarse como DJ.

“Después fui aprendiendo software y hardware, todo lo necesario. Me inscribí también en clases para DJ. Y fue muy duro”.

Incluso recordó que no destacaba entre sus compañeros.

“Había otros que aprendían muy rápido, y yo no”, contó, al explicar que muchas veces tenía que salir de clases para atender funerales u otras actividades de la iglesia.

Uno de los momentos más emotivos fue durante la Eucaristía en Catedral Metropolitana. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Llevar el mensaje a otros espacios

El sacerdote explicó que su objetivo no era limitar su proyecto a ambientes religiosos.

2. “La idea no era participar en eventos católicos; la idea era llevar a Cristo a otros lugares”.

3. “Intenté encontrar una manera de hablar de Cristo a través de la música electrónica”.

Ese camino lo ha llevado a compartir escenario con reconocidos DJs internacionales.

4. “Muchas veces llego como sacerdote y como DJ, y estoy en festivales donde los DJs tienen carreras impresionantes. Para mí eso también es una escuela de humildad”.

Un mensaje sobre respeto y fe

Durante su reflexión, el sacerdote también habló sobre la convivencia y el respeto entre personas con distintas creencias.

5. “La música electrónica tiene algo muy interesante: nos presenta una pista de baile donde, por norma, es difícil encontrar divisiones”.

6. “La música electrónica vive del respeto por las diferencias”.

Añadió que ese mismo espíritu debería estar presente entre los cristianos.

7. “Es importante que nosotros, los cristianos, también estemos en el mundo respetando a quien piensa diferente, a quien tiene otra religión o incluso a quien no tiene religión”.

8. “Cuando compartimos nuestra fe con compasión y respeto, es increíble lo que sucede”.

No tener miedo de servir

El sacerdote también animó a los fieles a comprometerse con su fe y a aceptar los llamados al servicio dentro de la Iglesia.

Recordó que muchas veces las personas creen no tener el talento suficiente para participar.

9. “Pero olvidamos que por nosotros mismos no somos nada, pero en las manos de Dios podemos ser todo”.

10. “Nuestro ‘nada’, en las manos de Dios, puede ser todo”.

También destacó que el origen de la Iglesia muestra que la fe no depende únicamente de las capacidades humanas.

11. “Cristo no eligió a los más capacitados; Cristo es quien nos capacita”.

12. “Si alguien nos llama a servir, es porque confía en nosotros”.

13. “Si somos llamados, no debemos tener miedo de decir sí”.

Finalmente recordó las palabras de san Juan Pablo II: