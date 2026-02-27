Malacates Trébol Shop y Gondwana fusionan talento con “Fueguito”, una canción para quienes buscan luz

El 7 de febrero, Malacates Trébol Shop celebró 29 años de trayectoria y sus integrantes agradecieron el apoyo que sus admiradores les han brindado en el país.

Con seis álbumes de estudio y varios éxitos en los primeros lugares de popularidad, se han consolidado como embajadores de la música guatemalteca ante el mundo.

El grupo, integrado en la actualidad por Francisco Páez (voz), Jacobo Nitsch (trompeta), Leonel Hernández (batería) y Rodolfo Hernández (guitarra), ha evolucionado desde que comenzó en 1997 con sus primeros acordes y melodías.

Con éxitos como Déjame llegar, ¿De qué sirve querer?, Tal vez, Ni un centavo, Tómame, Todo se pagará y Amor de tres, entre otros, Malacates se ha convertido en la banda sonora de la vida de varios guatemaltecos.

“Un 7 de febrero, hace 29 años, un grupo de amigos universitarios se reunió por primera vez para iniciar su primer ensayo. Hoy Malacates Trébol Shop es una banda referente del rock/pop y ska guatemalteco que celebra una trayectoria ininterrumpida que ha marcado a generaciones”, indicaron los músicos.

“Fueguito”, el nuevo sencillo

Este viernes 27 de febrero, el grupo guatemalteco publicó Fueguito en todas las plataformas digitales y, de acuerdo con sus integrantes, es una canción para quienes buscan un fueguito de luz que los ilumine.

“Para conmemorar casi tres décadas de éxitos, presentamos un nuevo sencillo en colaboración con las leyendas del reggae chileno Gondwana”, expresó la banda.

Fueguito, de Malacates y Gondwana, se suma a las colaboraciones que el grupo guatemalteco ha presentado con otros músicos, como Óscar de León, Celso Piña, Gaby Moreno, Los Caligaris, Dúo Los Tres, Ghetto Living y Los Cumbia Stars.

“Sentimos una conexión casi inmediata con el mensaje de esta canción. Es esa vibración positiva que siempre hemos buscado transmitir, ahora con el sabor y la energía única de nuestros hermanos de Malacates”, expresaron los integrantes de Gondwana.

El videoclip

Para promocionar Fueguito, Malacates Trébol Shop publicó el videoclip oficial del sencillo en su canal de YouTube.

Bajo la producción de Evolution Prod y la dirección de Carlos Juárez, los músicos guatemaltecos indicaron que la pieza visual muestra la unión entre Gondwana y Malacates, en armonía sobre la base de un reggae de puro corazón.

Presentación oficial de “Fueguito”

Según Malacates, aunque el lanzamiento global en plataformas digitales fue este viernes 27 de febrero, la presentación oficial de Fueguito se realiza en directo durante un concierto en Quetzaltenango, en el que compartirán escenario con Gondwana.

“Cumplir 29 años es un honor que solo le debemos a nuestro público y no hay mejor forma de celebrarlo que compartiendo escenario con maestros como Gondwana en una ciudad que amamos tanto como Xela”, agregó Páez.

Fecha

Malacates Trébol Shop y Gondwana ofrecerán un concierto el sábado 28 de febrero del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Centro Intercultural de Quetzaltenango.

Precios y localidades

Vip de pie | Q300 + fee

General | Q175 + fee

Venta de boletos

Las entradas se pueden adquirir en Utz Uleu y Kiosko Maya Ticket.

