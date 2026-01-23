“No me llores”: La canción optimista con la que Zelaya y Gusi invitan a cambiar la perspectiva en los momentos difíciles

La artista guatemalteca Zelaya continúa con la producción de su tercer álbum de estudio y este viernes 23 de enero lanzó No me llores , un tema a dúo con Gusi, en el que fusionan ritmos contagiosos y letras románticas.

Unidos por primera vez, Zelaya y Gusi conectan a Guatemala y Colombia a través de melodías, ritmo y energía.

“La canción lleva un mensaje claro: el amor, como la vida, es una decisión que se elige y se cuida todos los días”, indicaron Zelaya y Gusi.

Compuesta por ambos y producida por Luis Salazar y Gusi, No me llores fue grabada junto a músicos en vivo. Según sus creadores, la fusión de estilos es una elección sonora que refuerza la energía positiva y su intención de conectar desde lo real, sin artificios.

Detalles de No me llores

Según Zelaya y Gusi, unir ideas y experiencia dio como resultado una canción luminosa, cálida y optimista, que invita a cambiar la perspectiva incluso en los momentos difíciles. Además, recuerdan que siempre es posible transformar cualquier situación.

Ambos coinciden en que la canción aporta una sonoridad orgánica, fresca y profundamente humana. Asimismo, transmite un mensaje poderoso y cercano.

“Para que una relación dure para siempre, no basta con sentir; hay que cuidarla, alimentarla y reinventarla constantemente, manteniendo viva la chispa como cuando uno se enamora por primera vez”, afirmaron. “Todo depende de cómo se mire y de la actitud con la que se enfrente. En el amor, sucede exactamente lo mismo”, agregaron.

No me llores estará disponible en todas las plataformas digitales.

Para Zelaya, este lanzamiento representa un paso más en una etapa creativa marcada por colaboraciones significativas y canciones que acompañan la vida real. Esta pieza formará parte de su próximo álbum, que espera compartir con el público en los próximos meses.

El cantautor colombiano Gusi y la cantante y compositora guatemalteca Zelaya promocionan la canción "No me llores". (Foto Prensa Libre: Cortesía Zelaya)

Reconocida como una de las voces femeninas más influyentes de Centroamérica, su música se ha convertido en un refugio emocional para una audiencia que valora la autenticidad y las historias contadas desde el corazón.

Por su parte, Gusi continúa consolidando su trayectoria como uno de los cantautores y productores colombianos más queridos de la región. Cinco veces nominado al Latin Grammy, su propuesta mezcla pop y raíces colombianas con un sello optimista y narrativo que conecta con públicos de todas las edades.