Curso con Dieter Lehnhoff explorará los viajes, formación y evolución musical de Mozart

El curso de seis sesiones está dirigido al público melómano, así como a estudiantes de música y artes y a todas las personas interesadas en conocer más sobre la vida y obra de este compositor clásico. Se aborda su vida como niño prodigio, sus numerosos viajes en carroza por Europa, así como su desarrollo como uno de los músicos y creadores más destacados de la historia. Se verán y escucharán ejemplos sobresalientes de sus obras en los géneros musicales que cultivó: música de cámara, conciertos instrumentales, sinfonías, obras corales y óperas.

Dieter Lehnhoff es compositor, director y musicólogo, formado en la Universidad “Mozarteum” de Salzburgo, Austria, y en la Escuela de Música “Rome” de la Universidad Católica de América, en Washington, D. C., donde obtuvo los grados de maestro en Artes Musicales y doctor en Musicología. El Dr. Lehnhoff dirige la Orquesta Millennium y es director emérito del Instituto de Musicología de la Universidad Rafael Landívar, donde se han publicado diez de sus libros y varias series de sus partituras. Ha producido y dirigido 27 discos compactos de música previamente inédita. Es académico numerario de la Academia de Geografía e Historia, de la cual es el actual presidente; de la Real Academia de la Historia, así como de la Real Academia Española. Es, a su vez, miembro numerario del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte.

Fecha:

Miércoles 15 y 29 de abril; 6, 13 y 20 de mayo de 2026

Horario:

10 a 12 horas

Lugar:

Edificio del Museo Popol Vuh

Precios:

Adultos: Q1100

Estudiantes y/o guías: Q825

Parqueo: Q40 (tarifa única)

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